Kerkük'te okullara koronavirüs tatili
Irak'ın Kerkük kentinde 4 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi üzerine eğitime ara verildi
|25 Şubat 2020 14:45
|Yazdır
Irak'ın Kerkük kentinde 4 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi üzerine eğitime ara verildi.
Kerkük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, aynı aileye mensup 4 kişide Kovid-19'a rastlanmasından sonra kentteki tüm okul ve üniversitelerin tatil edildiği belirtildi.
Açıklamada, eğitim kurumlarının ne zaman açılacağına dair tarih verilmedi.
Kentte ayrıca 15 gün boyunca toplu etkinlikler de yasaklandı.
- Süleymaniye'de de okullar tatil
Bu arada Süleymaniye İl Meclisinden yapılan yazılı açıklamada da Süleymaniye'deki okulların da tedbir amaçlı 26 gün tatil edildiği bildirildi.
Irak'ta ilk kez dün yeni tip koronavirüs vakası görülmüştü. Necef kentinde İranlı bir öğrencide virüs tespit edildiği duyurulmuştu.İran'da Korona virüsünden ölenlerin sayısı 15'e yükseldi THY uçağında korona virüs şüphesi, 12 yolcuda yüksek ateş çıktı
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|İran'da Sağlık Bakan Yardımcısı koronavirüse yakalandı
25 Şubat 2020 15:10
|Ünlü oyuncu Jackie Chan'in de koronavirüse yakalandığı iddia edildi
25 Şubat 2020 14:27
|5 milyon şirket 'korona virüs' riski altında
25 Şubat 2020 13:29
|İran'da, 'Evinizden çıkmayın' çağrısı yapıldı
25 Şubat 2020 13:12
|İtalya'da koronavirüs ölenlerin sayısı 7'ye çıktı
25 Şubat 2020 02:15
|Korona virüsü durdurulamıyor... Umman'da da görüldü
24 Şubat 2020 17:49
|Flaş iddia... Corona virüsü için aşı bulundu!
24 Şubat 2020 17:47
|Lavrov: Rusya, Türkiye ile yeni görüşmelere hazırlanıyor
24 Şubat 2020 16:13
|İtalya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
24 Şubat 2020 15:05
|Irak'ta, İranlı öğrencide koronavirüs tespit edildi
24 Şubat 2020 13:34