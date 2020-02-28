SPK, Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış yasağı getirdi
|28 Şubat 2020 09:13
|Yazdır
Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK), Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında bugün açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına karar verildi.
SPK'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında bugün açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonların da söz konusu yasak kapsamında olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, söz konusu kararın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nu çerçevesinde, sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf, istikrarlı bir ortamda işleyişinin sağlanması ile yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen verildiği bildirilirken, kurul kararına uyumun kontrol ve takibinde sorumluluğun yatırım kuruluşlarında olduğu vurgulandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Küresel piyasalar 'virüs' etkisinden kurtulamıyor
28 Şubat 2020 09:29
|Dijital mobil kimlik başlıyor
28 Şubat 2020 08:28
|Tarım işçisinin günlük ücreti arttı
27 Şubat 2020 21:00
|AB'den TPAO yetkililerine 'sondaj' yaptırımı
27 Şubat 2020 20:43
|Türkiye'den 5 Avrupa ülkesine daha vize muafiyeti
27 Şubat 2020 20:33
|Van'da, 150 bin rezervasyon için koronavirüs iptali kapıda
27 Şubat 2020 11:54
|Dijital hizmet vergisi dönemi başlıyor
27 Şubat 2020 11:24
|ASELSAN'dan tanklara üçüncü göz
27 Şubat 2020 11:15
|Türk ekonomisine 60 milyar TL katkı
27 Şubat 2020 08:00
|Ekonomiye ilişkin 'torba teklif' Bütçe Komisyonunda kabul edildi
27 Şubat 2020 07:37