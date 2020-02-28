1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

SPK, Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış yasağı getirdi

Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK), Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında bugün açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına karar verildi.
 28 Şubat 2020 09:13
Yazdır
SPK, Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış yasağı getirdi

Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK), Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında bugün açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına karar verildi.

SPK'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında bugün açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonların da söz konusu yasak kapsamında olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu kararın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nu çerçevesinde, sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf, istikrarlı bir ortamda işleyişinin sağlanması ile yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen verildiği bildirilirken, kurul kararına uyumun kontrol ve takibinde sorumluluğun yatırım kuruluşlarında olduğu vurgulandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Küresel piyasalar 'virüs' etkisinden kurtulamıyor
28 Şubat 2020 09:29		 Dijital mobil kimlik başlıyor
28 Şubat 2020 08:28
Tarım işçisinin günlük ücreti arttı
27 Şubat 2020 21:00		 AB'den TPAO yetkililerine 'sondaj' yaptırımı
27 Şubat 2020 20:43
Türkiye'den 5 Avrupa ülkesine daha vize muafiyeti
27 Şubat 2020 20:33		 Van'da, 150 bin rezervasyon için koronavirüs iptali kapıda
27 Şubat 2020 11:54
Dijital hizmet vergisi dönemi başlıyor
27 Şubat 2020 11:24		 ASELSAN'dan tanklara üçüncü göz
27 Şubat 2020 11:15
Türk ekonomisine 60 milyar TL katkı
27 Şubat 2020 08:00		 Ekonomiye ilişkin 'torba teklif' Bütçe Komisyonunda kabul edildi
27 Şubat 2020 07:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:45 - Kılıçdaroğlu, Ankara dışındaki tüm programlarını iptal etti09:42 - Doların yükselişi durdurulamıyor09:40 - NATO, Türkiye'nin talebi üzerine olağanüstü toplanıyor09:29 - Küresel piyasalar 'virüs' etkisinden kurtulamıyor09:24 - Trafikte tartıştığı kadının başörtüsüne saldırdı09:23 - Martı test edildi: Kaldırımdan git anayola çıkma09:20 - NATO'nun 5. maddesi Türkiye için İdlib'de geçerli olur mu?09:16 - Edirne'de düzensiz göçmen hareketliliği arttı09:16 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta'dan, 28 Şubat değerlendirmesi09:14 - İdlib'deki hain saldırı sonrası Perinçek'ten skandal açıklama
09:13 - SPK, Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış yasağı getirdi09:05 - İşte Ersun Yanal'ın yokluğunda kulübede yer alacak isim!09:04 - Rusya'dan küstah İdlib açıklaması08:55 - Dolar kritik sınırı aştı08:53 - Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenler Çanakkale'de sahillere gelmeye başladı08:50 - Pilot adayları yerde kaldı08:36 - Şehit haberleri yürek dağladı! İşte ünlülerin İdlib paylaşımları08:33 - Müze giriş zammına dava
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
MEB, yeniden sınıf tekrarına geri dönüyor. Sınıf tekrarı olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
İdlip'de şehit sayısı 33'e yükseldi
Türkiye, Suriyeli mültecilere Avrupa kapılarını açtı
Türkiye kapıları açtı, mülteciler sınıra akın ediyor
Türk Savaş uçakları Suriye'de
Erdoğan'la görüşen Akşener, Ankara'ya dönüyor
Rusya'dan küstah İdlib açıklaması
Altun'dan, Güvenlik zirvesi sonrası açıklama
Provokatif paylaşım yapan hesaplara inceleme
İdlib'deki hain saldırı sonrası Perinçek'ten skandal açıklama
Hatay'daki yaralı asker sayısı açıklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sevda kuşun kanadında 2
online bahis 4
Kpss coğrafya 1.sinin mülakatta 55 almasi 5
online dershane 2
suudi arabistan'ın umreyi korona virüsü sebebiyle durdurması 3
cumhurbaşkanını 11 saniye düşündüren soru 2
feed for desire 2
müslümanları engelleme yolları 3
regaib kandili 2
Sıpa 3
SON İLANLAR
Yalova Üniversitesi 28 İşçi Alacak
Yalova Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Yalova Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Muğla Milas SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 22 İşçi Alacak.
İstanbul Üsküdar Beleidyesi 15 İşçi Alacak
Mersin Şehir Hatları 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sözleşmeli 10 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam