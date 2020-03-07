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Ek ders ücreti karşılığında görevlendirmeler de 'resmi görevliler' ifadesinin kapsamı

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirileceklerle ilgili düzenlemeyi içeren "Ders ücreti karşılığında görevlendirme" başlıklı 9. maddesinde geçen "resmi görevliler" ifadesi hangi kurumlarda görev yapan personeli kapsar.
 07 Mart 2020 16:00
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Ek ders ücreti karşılığında görevlendirmeler de 'resmi görevliler' ifadesinin kapsamı

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynaklan Genel Müdürlüğü görüş yazısıyla, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirileceklerle ilgili düzenlemeyi içeren "Ders ücreti karşılığında görevlendirme" başlıklı 9. maddesinde geçen "resmi görevliler" ifadesinin hangi kurumlarda görev yapan personeli kapsadığını cevaplandırdı.

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ders ücreti karşılığında görevlendirme" başlıklı 9. maddesine göre Öğretmen sayısının yetersiz olması halinde ücretli öğretmen görevlendirilebilmektedir.

İşte o madde;

"Ders ücreti karşılığında görevlendirme

MADDE 9- (1) Öğretmen sayısının yetersiz olması halinde;

a)Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla;

1) Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmi görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate,

2)Resmi görevi bulunmayanlar ile emeklilere, okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 30 saate, kadar ek ders görevi verilebilir.

b)İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici olarak nitelendirilenlerden;

1)Resmi görevi bulunanlara haftada 10 saate,

2)Resmi görevi bulunmayanlara haftada 40 saate, kadar okul öncesi, mesleki ve teknik orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders görevi verilebilir."

Bu düzenlemede geçen "resmi görevliler" ifadesinden hangi kurumlarda görev yapan personelin anlaşılması gerekmektedir?

217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2'nci maddesinde belirtilen; genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar; il özel idareleri ve belediyeler, bunların birlikleri ve bunlara bağlı iktisadi müesseseler, işletmeler; iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri; kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları dışında kalan ve kamu fonu kullanan, özel kanunlarla veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kuruluşları ve bu nitelikteki bankalar ve bunların en az sermayesinin yarısından fazlasına iştirak suretiyle kurdukları müessese, ortaklık ve iştirakler; döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıklarında görev yapan personelin anlaşılması gerekmektedir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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