Hain saldırıda 1 gümrük personeli şehit oldu
|02 Mart 2020 11:12
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BAKAN PEKCAN: 1 PERSONELİMİZ ŞEHİT OLDU
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından, "Bugün sabah saatlerinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelimizi taşıyan servis aracına yapılan hain saldırı sonucu bir personelimiz şehit olmuştur.Saldırıyı şiddetle kınıyor, şehidimize Allah'tan rahmet,ailesi ve sevenlerine başsağlığı,yaralı personelimize acil şifalar diliyorum." açıklamasını yaptı.
BAKAN SOYLU: ÇATIŞMA DEVAM EDİYOR
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda saat 08.50'de Ağrı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca atılan roketin aracın ön tekerine isabet ettiğini ve çarpmadan dolayı yaralıların bulunduğunu bildirdi. Soylu, ''Bu sabah 08.50'de Ağrı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca atılan roket aracın ön tekerine isabet etti. Çarpmadan dolayı yaralanmalar var. Teröristler takip edilip kıstırıldı. Şu an çatışma devam ediyor'' dedi.Soylu: Gürbulak'ta saldırı sonrası çatışma devam ediyor Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırı
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