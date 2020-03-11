Bilim Kurulu Toplantısı'na Ziya Selçuk da katılacak
Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde bugün yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katılacak
|11 Mart 2020 10:30
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Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde bugün yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katılacak.
Milli Eğitim Bakanlığından alınan bilgiye göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek toplantıya Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da iştirak edecek.
Toplantının ardından saat 16.30'da basın açıklaması yapılacak.Bilim Kurulu koronavirüs için toplanacak Bakan Koca: Türkiye'de ilk corona virüsü vakası tespit edildi
İŞTE KORONAVİRÜSÜN HANGİ ÜLKELERE YAYILDIĞINA İLİŞKİN HARİTA:
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