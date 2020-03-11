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Bakan Ersoy, korona virüs için kritik tarihi açıkladı

Bakan Ersoy: 15 Nisan virüs açısından hassas bir tarih. Mümkünse yurt dışından Türkiye'ye turizm talebinin Nisan sonuna ertelenmesi mantıklı geliyor
 11 Mart 2020 17:30
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Bakan Ersoy, korona virüs için kritik tarihi açıkladı

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla Sağlık Bakanlığı'nda toplandı.

3 bakan toplantı sonrası basın açıklaması yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ise, otellere, yaz sezonu başlangıcını bu sene mart sonu değil nisan sonu olarak planlamalarını önerdiklerini söyledi.

Ersoy özetle şu ifadeleri kullandı:

''15 Nisan virüs açısından hassas bir tarih. Mümkünse yurtdışından Türkiye'ye turizm talebinin nisan sonuna ertelenmesi mantıklı geliyor. Geçen seneyle kıyaslandığında turizm hareketliliklerini cezbettirmek yerine geçen seneye kıyasla daha az turistin gelmesini sağlamanın çok daha sağlıklı çözüm olacağına karar verdik. Bakanlığımıza bağlı genel müdürlüklerin etkinlik ve organizasyonlarını nisan sonrasına ertelemek gündemde. Oteller sezon açılışı mart değil nisan sonunda yapmalı.''

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Anadolu Ajansı
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