1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Milli Eğitim Bakanı, uzaktan eğitim sürecine dair detayları açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerin detaylarını ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin açıklama yaptı
 12 Mart 2020 21:05
Yazdır
Milli Eğitim Bakanı, uzaktan eğitim sürecine dair detayları açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerin detaylarını ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Ziya Selçuk'un açıklamalarının satırbaşları şu şekilde

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları;

Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin sağlığı için ülke genelindeki okullarımızın 16 Mart'tan 2 hafta süreyle 30 Mart'a kadar tatil edilmesi kararlaştırılmıştır.

Öğrencilerimizden 1 haftayı dinlenerek geçirmelerini tavsiye ediyoruz.

23 Mart'tan sonra uzaktan eğitim başlayacak. 23 Mart'tan itibaren ders ortamını eve taşıyacağız. Tüm altyapı hazırlıklarımız tamamlandı.

Eğitim Bilişim Ağı kullanımında bütün operatörlerden ücretsiz 3 GB internet erişimi sağlanacaktır.

Uzaktan eğitim içeriklerimiz hazırlanmış ve uzun sürdir devam eden çalışmalarımız son haline getirilmiştir. Öğrenciler isterlerse televizyonlardan isterlerse internetten uzaktan eğitime ulaşabilir.

Haftalık ders programları yapılandırılarak, EBA ile internet üzerinden, TRT ile televizyondan gerekli telafi eğitim desteği sunulacak.

Eğitim Bilişim Ağının tümüyle yenilenen yüzüyle bu süreçte de önemli bir rol üstlenerek ders ortamını evlere taşıyacak. Bu konuda öğrencilerimizin eğitiminin uzaktan eğitimle sürmesini sağlayacak.

Eğitim Bilişim Ağı tümüyle yenilenen yüzüyle bu süreçte de önemli bir rol üstlenerek ders ortamını evlere taşıyacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni tip Corona virüse karşı tedbirlerini üç aşamada hayata geçirdi. Çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması için ne tür tedbirler gerekiyorsa fazlasıyla almış durumdayız. Öğrencilerin sınavları dahil hiçbir şekilde mağdur olmamaları için gereken her türlü senaryolar hazır.

Tatil durumu özel okullar için de geçerli. Sadece 11 ve 12. sınıflar EBA sistemine dahil değil, onlar için de ne yapabiliriz bakacağız.

Milli Eğitim'e bağlı kreşler için de tatil geçerli.

Bu kararlar virüsün yayılmaması için alınmıştır.

Uzaktan eğitim yeni bir kaç kanal üzerinden verilecek. Ayrıntılarını paylaşacağız.

Öğretmenlerimizin ara tatilde okullarda bulunmalarını beklemiyoruz. Onların da evlerinde olmasını bekliyoruz. Çok acil bir durum olmadıkça da şehir dışına çıkmamalarını öneriyoruz.

Pazar günü yapılacak Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın iptalinin söz konusu değil.

Bakan açıkladı. Öğretmenler ara tatilde okula gidecek mi? Ücretli öğretmenler tatilde ücret alacak mı?
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
30 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MEB, 'okullar virüsten tatil olursa' alınacak önlemleri görüştü
12 Mart 2020 14:20		 Koronavirüs nedeniyle okullardaki sosyal etkinlikler iptal edildi
12 Mart 2020 12:03
MEB Personel Genel Müdürü: Böyle bir yazımız yok
11 Mart 2020 22:35		 MEB, yurt dışında yapılacak açık öğretim sınavlarını erteledi
11 Mart 2020 17:48
MEB, yapay zeka ile entegre olacak
11 Mart 2020 16:07		 Ziya Selçuk'tan okulların tatiliyle ilgili yeni açıklama
11 Mart 2020 11:04
Lise kontenjanlarına 4+4+4 düzenlemesi
11 Mart 2020 09:09		 MEB okul bazında sözleşmeli öğretmen atama kontenjanlarını yayınladı
10 Mart 2020 19:04
MEB'den öğretmen ve öğrencilere 'koronavirüs' uyarısı
10 Mart 2020 17:09		 Tüm BİLSEM'lere 1000'er kitaplık kütüphane kurulacak
10 Mart 2020 13:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:28 - AK Parti Siyaset Akademisi, askıya alındı22:28 - Okullar tatil edildi, anne ve babası memur olan çalışanlara izin verilecek mi?22:23 - İBB başkan danışmanlarının maaşlarına zam22:18 - İBB Meclisi, 202 kadro alımı talebini reddetti22:13 - 18 Mart'taki öğretmen atama töreni iptal edildi22:08 - Koronavirüse karşı 'Türk Işın Tedavisi' geliştirildi22:03 - Bursa'da borcu olan abonelerin suları kesilmeyecek21:59 - Borsa İstanbul'dan fiyatlardaki aşırı oynaklığa tedbir21:55 - Adalar'daki atlar sahiplendirilecek21:51 - Otogarlarda bilet yoğunluğu
21:47 - Ücretli öğretmenler tatilde ücret alacak mı?21:39 - Bakan açıkladı. Öğretmenler ara tatilde okula gidecek mi?21:38 - TBMM Başkanı'ndan vekillere 'koronavirüs' uyarısı21:33 - Fahrettin Altun: Kaynağı belirsiz içeriklere itibar etmeyin21:28 - 3 gün 3 gece sürecek! 1 milyon euroluk Hint düğünü21:24 - Maske, kolonya ve el dezenfektanının fiyatları şaşırttı21:19 - Pazar günü EKYS yapılacak mı?21:14 - Cuma hutbesinin bu haftaki konusunu koronavirüs olacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Çinli bilim adamı virüsün biteceği tarihi açıkladı
Altın fiyatlarında sert düşüş
Okullar 1 hafta, Üniversiteler 3 hafta tatil edildi
MEB, 'okullar virüsten tatil olursa' alınacak önlemleri görüştü
Okul tatili için son söz Erdoğan'da
İlk korona virüs vakasına hibrit tedavi
Milli Eğitim Bakanı, uzaktan eğitim sürecine dair detayları açıkladı
YÖK'ten idari ve akademik personel için açıklama
Koronavirüs nedeniyle okullardaki sosyal etkinlikler iptal edildi
Kamu çalışanlarına uzaktan çalışma yönetmeliği hala çıkmadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
İnsanın bir kez ters gitmesin işi 2
bir yıldır pusuda bekleyen parti ile korona virüsü de görüldü 1
ense ağrısı 3
liverpool 2
defteri kapatmak 1
euroleague'in hala sezonu oynatmaya devam etmesi 3
israil'in corona virüsü aşısını bulduğu iddiası 1
astım 1
spor salonuna giden kadın 1
kadınlar günü mesajları 1
SON İLANLAR
Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Arş. Ens. Geçici İşçi Alım İlanı
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri 13 Uzman Yardımcısı Alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 1 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 5 İşçi Alacak
Karabük Eskipazar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Metro İstanbul Engelli 27 İşçi Alacak
İstanbul Maltepe Sağlık Geçici 4 İşçi Alacak
İstanbul Karturşaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Eyüpsultan Belediyesi 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam