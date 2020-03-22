Mesleki eğitim, tarihinde ilk kez, ülke ihtiyaçları için seferber ediliyor

Meslek liseleri, son iki yılda sektör ihtiyaçları doğrultusunda yapılanma sonrasında, ülkemiz tarihinde ilk kez, ihtiyaçlara göre seferber edilmeye başlandı.

Milli Eğitim'de mesleki eğitimin başında daha önce ÖSYM Başkanlığı yapmış olan Prof. Dr. Mahmut Özer yer alıyor. Özer, ÖSYM Başkanlığı yaptığı dönemde, sadece 4 Ekim 2017 tarihi ile 15 Mart 2018 tarihinde 25 yeni iyileştirme çalışmasını yürürlüğe koymuştu. İlgili haber için tıklayınız.

Şimdi benzer bir süreç, Milli Eğitim Bakanlığında yaşanmaktadır. Mesleki eğitimin yeniden ve sektör ihtiyaçları doğrultusunda yapılandırılması sonrasında, geçen yıl bazı meslek liseleri yüzde 1'lik dilimden öğrenci aldı.

Meslek liseleri bugünlerde de, ülke ihtiyaçları için seferber edilmiş durumda. Koronavirüs salgını sonrasında, meslek liselerinde şu üretimler yapılmaya başlandı.

16 Mart: 44 meslek lisesi temizlik ve dezenfeksiyon malzemeleri üretmeye başladı. MEB, 81 ilde 54 bin okul ve pansiyonun temizlik ürünlerinin tamamını üretebilir duruma geldi.

18 Mart: Meslek liseleri maske üretmeye başladı. Şuan için 7 ilde seçilen mesleki ve teknik Anadolu liselerinde N95 standardında maske üretimi, 21 ilde 37 okulda da cerrahi maske üretimi yapılıyor.

19 Mart: Tek kullanımlık çatal, bıçak gibi ürünlerin üretimi başladı. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı işbirliğiyle iki lisede üretime geçildi.

19 Mart: Yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretildi. Bu maske, pamuklu ve yıkanabilir olduğundan dolayı kesinlikle bakteri üretmiyor. Manisa İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi personeli, bu projede gönüllü olarak çalışıyor.

21 Mart: Meslek liseleri tek kullanımlık önlük ve tulum üretimine başladı. Bunun için İstanbul pilot il seçildi ve 7 mesleki ve teknik Anadolu lisesinde üretime geçildi.