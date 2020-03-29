112 Acil Servis ekibine dehşeti yaşatan şüpheliler yakalandı
|29 Mart 2020 14:15
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Pendik'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi üzerine hasta almaya giden ambulansa saldırdıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre 112 Acil Servis ekipleri, 00.30 sıralarında Velibaba Mahallesi Aydos Caddesi'ndeki bir adrese Kovid-19 şüphesi olduğu belirtilen bir hastayı almaya gitti.
Hastayı alan ambulansın yanına yaklaşan ve içinde 2 kişi bulunan araçtakilerin, ambulans şoföründen hasta hakkında bilgi almak istedikleri öne sürüldü.
Sağlık ekipleri, kendilerine bilgi veremeyeceklerini söylemesi üzerine 2 şüpheli ambulansın şoför kapısını yumrukladı. Olay yerinden kaçmaya çalışan ambulansın önünü kesen şüpheliler, yerden aldıkları taşla ambulansın camını kırdı.
Adresten kaçan ambulanstaki sağlık ekibi, şüpheliler hakkında polise şikayette bulundu.
Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, sabah saatlerinde şüpheli Ali Han G. (20) ve Ahmet Can T'yi (21) yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında kamu malına zarar vermekten adli işlem başlatıldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan Kovid-19 şüphesi üzerine ambulansla alınan hastanın testinin de negatif çıktığı öğrenildi.Koronavirüs vakasına giden 112 ekibine dehşeti yaşattı
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