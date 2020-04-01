Vali'nin ardından il sağlık müdüründe de koronavirüs çıktı
|01 Nisan 2020 14:15
|Yazdır
Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in korona virüse yakalandığını duyurmasının ardından Vali Bilgin'le Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'in de korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Cerit, Kırklareli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, Kırklareli Valiliği'ndeki müdürler, Kırklareli İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ve Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu da korona virüs testi yaptırdı. Kesimoğlu, testinin sonucunun negatif çıktığını duyururken kurum müdürlerinin ve il müftüsünün sonuçlarının beklendiği öğrenildi.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in korona virüse yakalandığını duyurmasının ardından Vali Bilgin'le temas halinde olan Kırklareli Valiliği'ndeki müdürler, Kırklareli İl Müftüsü Demirtaş ve Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu da korona virüs testi yaptırdı. Kesimoğlu testinin negatif çıktığını belirtirken, diğer müdürlerin test sonuçlarının beklendiği öğrenildi. Öte yandan Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'in geçtiğimiz günlerde yaptırdığı korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
İl Sağlık Müdürü'nün yardımcıları gözlem altında
Cerit'in korona virüs pozitif olduğunun ortaya çıkmasının ardından Kırklareli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi. Cerit'in durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Kırklareli İl Sağlık Müdür Yardımcıları ve özel kaleminin de gözlem altına alındığı öğrenildi.
Bu tür önemli haberlerden anlık haberdar olmak için memurlar.net'in Android uygulamasını indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Koronavirüs, apartman görevlilerinin iş yükünü arttırdı
01 Nisan 2020 08:14
|Gelinlik ve damatlık yerine askeri kamuflaj giydiler
31 Mart 2020 16:57
|İçişleri Bakanlığı bürokratları, Kampanya'ya birer maaşlarıyla destek olacak
31 Mart 2020 16:49
|Cep telefonlarında 'Koronavirüs' temizliği uyarısı
30 Mart 2020 14:12
|Kamuda çalışan eczacının yaptığı dezenfektan, 81 ile örnek oldu
30 Mart 2020 12:05
|Veteriner hekimlerden 'Koronavirüs ile mücadeleye hazırız' mesajı
30 Mart 2020 10:18
|Hekimler: Bulaşır korkusuyla görev yapıyoruz
30 Mart 2020 07:36
|Sağlık görevlisi anlattı: Bakan bey görmüş beni aradı
29 Mart 2020 17:10
|Doktor o reklama isyan etti! Suç duyurusunda bulundu
28 Mart 2020 15:53
|İdare Mahkemesi Başkanı vefat etti
28 Mart 2020 11:12