Benzine dün zam gelmişti, bugün indirim olacak
Küresel piyasalarda yaşanan anlık gelişmeler nedeniyle petrol fiyatları bir iniyor bir çıkıyor.
|02 Nisan 2020 09:32
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