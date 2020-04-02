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Dolar yine yüksekten uçuyor

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 02 Nisan 2020 09:43
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Dolar yine yüksekten uçuyor

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları6,64906,6500
Avro7,28107,2820
Sterlin8,23408,2750
ANKARA
ABD Doları6,62006,6700
Avro7,24107,3110
Sterlin8,15008,3240
Anadolu Ajansı
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