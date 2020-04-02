Altın fiyatlarında dalgalı seyir devam edebilir

- Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, martta bütün finansal varlıklarda oldukça önemli bir oynaklığa sebep olurken, "güvenli liman" altının ons fiyatında da 252 dolarlık bir dalgalanma izlendi.

Kovid-19 salgını sebebiyle tedarik zincirinde yaşanan kırılma ve salgının neredeyse bütün dünyaya hızla yayılmasının ardından artan belirsizlikler, görece riskli varlıklarda satış baskısı oluştururken, altın fiyatları da piyasadaki koşullara paralel önemli değişimler gösterdi.

Martın ilk haftasında artan belirsizliklerle altının ons fiyatı Aralık 2012'den itibaren en yüksek seviye olan 1.703 dolara yükselirken, ilerleyen günlerde ortaya çıkan likidite açığının oluşturduğu aşağı yönlü baskıyla 1.451 dolara kadar geriledi. Bu bölgeden gelen tepki alımlarıyla tekrar yükselişe geçen altının ons fiyatı, martı bir önceki ay kapanışının hemen altında, 1.589 dolardan tamamladı.

Altının ons fiyatında oluşan 252 dolarlık değişim ise Ekim 2008'den bu yana en büyük dalgalanmaya işaret etti.

Gram altın da dolar/TL'de martta yaşanan yukarı yönlü harekete karşın altının ons fiyatındaki dalgalanmaya paralel dalgalı bir seyir izledi. 299,1 liraya kadar gerileyen gram altın, bir süre sonra tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 343,7 liraya yükseldi.

Bu seviyeden altının ons fiyatındaki değer kaybına paralel hafif geri çekilen gram altın, mart ayını yüzde 7 değer kazancıyla 339 liradan tamamladı.

- "347 lira, gram altın için iyi satış fırsatı gibi görünüyor"

AA Finans Analisti İslam Memiş, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere çoğu merkez bankasının faiz indirimi ve genişlemeci adımları ile birlikte hükümetlerin teşviklerinin kısa vadede altın fiyatlarını olumlu yönde desteklemesini beklediklerini ifade etti.

Kısa vadede dolar/TL'de 6,80 lira, altının gram fiyatında ise 347 lira seviyesini takip edeceğini belirten Memiş, bu seviyelerin, hem döviz kurlarında hem de altının gram fiyatında yatırımcısına iyi satış fırsatları sunabileceğini söyledi.

Memiş, altının ons fiyatında 1.450 dolar seviyesinin destek, 1.650 dolar seviyesinin ise önemli direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 320-347 lira bandının takip edileceğini bildirdi.

Nisanda altın fiyatlarında düşüşler görülebileceğini ifade eden Memiş, "Kısa vadeli yükselişlerden sonra nisan ile birlikte altının ons fiyatının 1.450 dolar seviyesine sarkacağını, altının gram fiyatının ise 320 lira seviyesine kadar gerileyeceğini tahmin ediyorum." dedi.

Mayıs ya da haziran ayında düşüşlerin gram altında 308 lira seviyesine kadar sürebileceğini belirten Memiş, "Kısa vadeli yükselişlerde, altın borcu olan ya da düğün yapacak vatandaşlarımızın panik olmamaları gerekiyor. Nisan, mayıs, haziran aylarında düşüşler olabileceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.

- "Fed'in adımları altın için destekleyici"

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan da geçen ay Kovid-19 kriziyle artan oynaklık sonrası küresel yatırımcının riskten kaçmak ve nakite dönmek istemesiyle altın piyasasında dengelerin bozulduğunu ifade etti.

Fed'in likidite sağlayıcı adımlarına kadar bu dengesizliğin devam ettiğini belirten Erkan, "Fed, dolar likiditesini desteklemek için repo ve swap kanalını kullanıyor. Bununla birlikte ucu açık tahvil alım programı uyguluyor. Altın açısından bu durum destekleyici." dedi.

Erkan, virüs kaynaklı olarak fiziki altın teslimatında yaşanan sıkıntılar ve rafineri kapanmalarının söz konusu olduğunu ancak bunların normal şartlar altında altını sürükleyen dinamikler olmadığını söyledi.

Altın fiyatları açısından likidite koşulları, Fed'in uygulamaları ve risk algısının önemli olduğunu vurgulayan Erkan, "Risk algısı yatırımcıyı ilk başta tahvilin güvenliğine koşturacaktır ancak altın da bu durumdan istifade edebilir. Kısa vadede yükselişe güvenmek için biraz daha yukarı hareket gerekli. Daha uzun vadede ise altını pozitif görüyorum." şeklinde konuştu.

Erkan, altının yükseliş trendini sürdürebilmesi için 1.600 dolar üzerindeki seyrini kalıcı hale getirmesi gerektiğini, 1.650 doların önemli direnç olarak öne çıktığını söyledi.

Bu seviyelerin geçilememesi halinde aşağı yönlü baskıların artabileceğini belirten Erkan, gram altın fiyatlarının ise dolar/TL'deki yükselişe paralel yukarı yönlü hareket etmesini beklediğini ifade etti.