6 Büyükşehirde, mahallelere göre Covid-19 vaka haritası
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bugün açıkladığı mahallelere göre vaka haritasını yayımlıyoruz
|07 Nisan 2020 21:03
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yaparken, bazı büyükşehirler için vaka haritaları bulunduğunu açıkladı.
Ankara, İstanbul, İzmir, Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak illeri için mahalle bazında vaka haritalarına aşağıda yer verilmiştir.
Resimleri büyüterek mahallelere daha yakından bakabilirsiniz.
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