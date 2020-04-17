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Prof. Ovalı: 'Dornaz alfa' ilacı acilen klinik testlere alınmalı

Koronavirüsüne karşı aşı geliştirmek için çalışmalar yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü tedavisinde kullanılmak için üzerinde çalıştıkları Dornaz alfa adlı ilacın acilen klinik testlere alınması gerektiğini belirtti.
 17 Nisan 2020 00:43
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Prof. Ovalı: 'Dornaz alfa' ilacı acilen klinik testlere alınmalı

Koronavirüs (Covid-19) aşısı üretmek için ekibiyle birlikte çalışmalar yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla koronavirüsü tedavisinde kullanılması için üzerinde çalıştıkları "Dornaz alfa" isimli ilacın klinik testlerde başlaması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Ovalı, Nedim Şener'e verdiği ropörtajda, "Sadece bir ay içinde tüm dünya çalışmalarımızla nereye vardığımızı 23 Nisan'da görecek." demişti

"OVALI'NIN DAHA ÖNCE YAPTIĞI AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE"

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'na (TÜSEB) destek amacıyla başvurduklarını söylemişti.

Ovalı, hazırladıkları projenin ayrıntılarını da şöyle anlattı: "Salgınla yüz yüze geldiğimizden beri grup olarak yetiştirmek için çok yoğun çalışıyoruz. Bir yere de geldik. Bakanlık aşı çalışmalarına başladı. Biz ikinci bir çağrı için öneri verdik. Bize çok hızlı dönecekler. Aşı koruyucu bir çalışma ancak başarısız olma ihtimali var. Hazırlamak kolay ama işe yaramayabilir, tekrar tekrar üzerine çalışmak gerekir ve bu zaman alır. Biz bakanlığa hiperimmün globalizm hazırlanması önerisini verdik. Yenen insanların kanından bu hastalığı durduracak antikorların izole edilerek diğer insanların tedavisinde ve korunmasında kullanılması esasına dayanıyor. Hastalığı yenenlerin plazma ve hücre bağışında bulunması gerekiyor. Yoğun bakımda yatan hastalar için bağışık olan insanların hücrelerini ve kanındaki antikorlarını kullanacağız."

Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın da aralarında bulunduğu 6 kişilik ekip, Sağlık Bakanlığının onay vermesiyle birlikte, Acıbadem Hastanelerinin sağladığı yerde, 31 Mart 2020 tarihinde, 45 gün süre ile karantinaya girmişti. Memurlar.net'teki ilgili haber için tıklayınız.

Ercüment Ovalı'nın 16 Nisan 2020 saat 23:51'de yayımladığı mesaj şu şekilde;
Memurlar.Net
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