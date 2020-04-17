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Bilim Kurulu Üyesi'nden Ercüment Ovalı'ya tepki

Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın koronavirüs tedavisi için üzerinde çalıştıkları ilacın 'Dornaz Alfa' ilacı olduğunu ve ilacın oldukça etkili olduğu açıklamasının ardından Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'tan ilk yorum geldi. Prof. Dr. Azap ilaçla ilgili olarak "Bu tür heyecanlı açıklamalar insanlarda gereksiz ve bilimsel zemini olmayan güven ve umut duygusuna sebep oluyor." dedi.
 17 Nisan 2020 15:29
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Bilim Kurulu Üyesi'nden Ercüment Ovalı'ya tepki

Koronavirüs salgının Türkiye'de görüldüğü günden bu yana "koronavirüs aşısı yapıyoruz" açıklamalarıyla gündem olan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, dün gece yarısı "koronavirüs ilacı yaptık" diyerek koronavirüs tedavisi için üzerinde çalıştıkları ilacın 'Dornaz Alfa' olduğunu duyurmuştu. Bu paylaşımdan sonra Ercüment Ovalı'nın 'bulduk' dediği ilaçla ilgili iddialar ardı ardına geldi. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, 'Dornaz Alfa' ilacıyla ilgili konuştu.

Prof Dr. Ovalı, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan'da açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik. Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Ovalı'nın 'yaptık' dediği ilaç bazı ülkelerde kullanılıyor

Ercüment Ovalı'nın duyurduğu ilacın daha önce üretildiğini belirten Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, şu ana kadar Türkiye'de hiç kullanılmadığını, başka ülkelerde de klinik çalışma amacıyla çok küçük hasta gruplarında kullanıldığını söyledi.

Bu açıklamayı araştırmacının heyecanına veriyorum

Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap, Ercüment Ovalı'nın açıklaması için "Çok olağanüstü günlerden geçiyoruz. Hastalık hızlı bir şekilde yayılıyor ve herkes elinden gelenin en fazlasını yapmaya çalışıyor. Bunun heyecanı ile bilimsel akış şemalarının dışına çıkarak açıklamalarla karşılaşıyoruz. Ben bunu araştırmacıların heyecanına ve hastalığın çok yayılıyor olmasına bağlıyorum." ifadelerini kullandı.

Gereksiz güven ve umut veriyor sonrası hayal kırıklığı

"Bu tür heyecanlı açıklamalar insanlarda gereksiz ve bilimsel zemini olmayan güven ve umut duygusuna sebep oluyor. Daha sonra hayal kırıklığı ve umutsuzluk gelişebilir diye endişelerim var benim kişisel olarak. O yüzden bunları çok dikkatli bir şekilde değerlendirmek lazım. Çok sayıda çalışmalar var ama hala tedavide etkili olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış bir ilacımız yok."

Pek çok ilaç gibi kullanılma olasılığı var ama...

Azap, ilacın kullanıma girmesi ihtimaline ilişkin soruya ise, "Tedavi için kullanıma girme olasılığı var demek doğru olur. Pek çok ilaç için de bu durum söz konusu. Bizim için bir ilacın hastalık tedavisinde kullanılabilir olması için karşılaştırmalı, kontrollü çalışmalara ihtiyaç var. Ancak o zaman bunun fazladan bir katkısı olduğunu söyleyebilirsiniz. Hastalar üzerinde denenmesi gerekiyor." dedi.

Ercüment Ovalı'ya umut tacirliği suçlaması

Almanya'da görev yapan Prof. Dr. Çağhan Kızıl da Ercüment Ovalı'nın açıklamasına tepki göstererek, "Umut tacirliği her devir yaşanan şey. "Klinik çalışma yapılsın" deniyor. Fransa'da COVID için klinik çalışmada zaten kullanılan bir ilaç bu. Üzerine yayınlar var. Labda çalışılan şey etkili olsa da ilaç anlamına gelmez" iddiasında bulundu.

Dornaz Alfa ilacı nedir?

Dornaz alfa (Rekombinan insan DNaz), human DNaz I enziminin rekombinan formudur. Bu nedenle "rekombinant human DNAz" (rhDNaz) olarak da adlandırılır. Bu ilaç, KF (Kistik Fibrozis) hastalarının mukusundaki nekroza uğramış nötro fillerden açığa çıkan çok miktardaki serbest DNA'yı yıkmak ve böylece solunum yolu sekresyonlarının viskoelastisitesini azaltmak, mukusun klirensini artırmak ve solunum yolu enfeksiyonlarının sık ve şiddetini azaltmak yoluyla akciğer fonksiyonlarını korumak ya da iyileştirmek amacıyla geliştirilmiştir.
Memurlar.Net
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