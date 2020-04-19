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İngiltere zor durumda: Türkiye'nin yardımı bekleniyor

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla yaşanan sıkıntı nedeniyle sağlık çalışanlarından tek kullanımlık tulumların yıkanarak yeniden kullanılması istenirken, bir sendika, yeterli koruyucu ekipmanın bulunmaması durumunda görevlilerin çalışmama kararı alabileceğini açıkladı. İngiltere koruyucu ekipman sıkıntısıyla ilgili Türkiye'den yeni bir sevkiyat bekliyor.
 19 Nisan 2020 01:32
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İngiltere zor durumda: Türkiye'nin yardımı bekleniyor

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla yaşanan sıkıntı nedeniyle sağlık çalışanlarından tek kullanımlık tulumların yıkanarak yeniden kullanılması istenirken, bir sendika, yeterli koruyucu ekipmanın bulunmaması durumunda görevlilerin çalışmama kararı alabileceğini açıkladı.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu, kişisel koruyucu ekipmanın kullanımıyla ilgili kılavuzu güncelledi.

Kılavuzda, "tulum bulunmadığı durumlarda eksiklik dikkate alınarak, koruyucu ekipmanın en iyi şekilde kullanılması için bazı tavizlere gerek olduğu" belirtilerek, alternatiflere işaret edildi.

Kılavuzda, koronavirüs hastalarına müdahalede kullanılması gereken sıvı geçirmez tulumlar yerine, tekrar kullanılabilir tulumlarla uzun kollu laboratuvar önlüklerinin kullanılabileceği kaydedildi.

Tek kullanımlık tulumların da yıkanarak yeniden kullanılabileceği ifade edilen kılavuzda, "Kişisel koruyucu ekipmanın defaaten kullanımı, yeterli sayıda tedarik edildiği doğrulanana kadar uygulanmalı." ifadesine yer verildi.

İngiltere'nin 1,4 milyon üyesi bulunan en büyük sendikası Unison'ın Sağlık Birimi Başkanı Sara Gorton da "Tulumlar tükenirse, yüksek riskli alanlardaki personel artık çalışmanın güvenli olmadığına karar verebilir." dedi.

İngiltere İskan, Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanı Robert Jenrick, günlük basın toplantısında, koruyucu ekipman sıkıntısıyla ilgili soru üzerine, Türkiye'den yeni bir sevkiyat beklediklerini söyledi. Bu ürünlere küresel çapta yoğun talep olduğuna dikkati çeken Jenrick, "Yarın Türkiye'den yaklaşık 84 tonluk büyük bir kişisel koruyucu ekipman sevkiyatı bekliyoruz. Bunun içinde 400 bin önlük de olacak." dedi.

Türkiye, geçen hafta İngiltere'ye 250 bin N95 maske, ameliyat maskesi ve tulum yardımında bulunmuştu. İngiliz yetkililer, bu yardım için Türkiye'ye teşekkür etmişti.
Anadolu Ajansı
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