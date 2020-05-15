Sağlık Bakanlığından; izin, nakil ve emekliliğe dair 13 maddelik yeni Genelge
|15 Mayıs 2020 19:46
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Sağlık Bakanlığı, 13 maddelik Genelge yayımladı. Genelgeye göre,
1- İstifa etmek isteyen personelin talepleri kabul edilmeyecek.
2- Yıllık izin ve şuan talepleri, yetkili amirin uygun bulacağı zamanda kullandırılacak.
3- Engelli personele idari izin verilmeye devam edilecek.
4- Esnek çalışma uygulamasına devam edilecek.
5- 30 Mart ila 7 Mayıs tarihleri arasında emeklilik talebinde bulunanların ayrılışlarına müsaade edilecek.
6- Sağlık tesislerinde görev yapıp da, başka kurumlara atanma talebinde bulunanlara muvafakat verilmeyecek.
7- Öğrenim durumuna dayalı atama ile alt ve üst bölgelere atama tayinleri yapılmayacak. Ancak eş durumu ve sağlık durumu gibi mazeretlere binaen, nakil talepleri karşılanacak
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