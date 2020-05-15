1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Koronavirüs nedeniyle verilen izinler

Sağlık Bakanlığından; izin, nakil ve emekliliğe dair 13 maddelik yeni Genelge

Sağlık Bakanlığı, personel ayrılışları ile yıllık ve idari izinlere dair 13 maddelik bir Genelge yayımladı.
 15 Mayıs 2020 19:46
Yazdır
Sağlık Bakanlığından; izin, nakil ve emekliliğe dair 13 maddelik yeni Genelge

Sağlık Bakanlığı, 13 maddelik Genelge yayımladı. Genelgeye göre,

1- İstifa etmek isteyen personelin talepleri kabul edilmeyecek.

2- Yıllık izin ve şuan talepleri, yetkili amirin uygun bulacağı zamanda kullandırılacak.

3- Engelli personele idari izin verilmeye devam edilecek.

4- Esnek çalışma uygulamasına devam edilecek.

5- 30 Mart ila 7 Mayıs tarihleri arasında emeklilik talebinde bulunanların ayrılışlarına müsaade edilecek.

6- Sağlık tesislerinde görev yapıp da, başka kurumlara atanma talebinde bulunanlara muvafakat verilmeyecek.

7- Öğrenim durumuna dayalı atama ile alt ve üst bölgelere atama tayinleri yapılmayacak. Ancak eş durumu ve sağlık durumu gibi mazeretlere binaen, nakil talepleri karşılanacak

İŞTE RESMİ YAZI

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
11 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İdari izinle ilgili 3 soru 3 cevap
28 Nisan 2020 10:00		 24 Nisan için idari izin genelgesi yayımlandı
21 Nisan 2020 16:45
Bakanlık 'İdari izindeki işçiye yemek yardımı verilmesi gerekir' dedi
08 Nisan 2020 00:03		 İstanbul'daki sağlık personeli ihtiyacına yönelik yeni tedbirler alındı
07 Nisan 2020 12:32
20 yaşından küçük memurlar, mesaiye gidebilecek mi?
05 Nisan 2020 00:07		 Görev yaptığı il dışında ikamet eden kamu görevlileri ne yapacak?
04 Nisan 2020 15:23
İdari izin kullananlar mesaiye çağrılabilir mi?
31 Mart 2020 00:03		 Tüm sağlık personelini ilgilendiren 23 maddelik yeni bir Genelge yayımlandı
30 Mart 2020 20:27
Okul öncesi veya ilköğretimde çocuğu olan çalışanlara idari izin verilmesi zorunlu mu?
30 Mart 2020 00:02		 MEB, 11 maddelik esnek çalışma genelgesi yayımladı
27 Mart 2020 18:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:09 - Trabzon'da yoğun kullanılan caddelerde maske kullanımı zorunlu hale getirildi20:59 - 400 bin liralık araca bunu yaptı...Gören bir daha dönüp baktı20:53 - Mevsimlik tarım işçileri arasında silahlı çatışma: 3'ü ağır 11 yaralı20:44 - Yük taşıyan araçlar denetlendi, 616 araç trafikten men edildi20:34 - CHP'li Başkan, Kaymakam'ında olduğu Vefa Yardımlaşma Grubu'na saldırdı20:28 - AÖF dönem sonu sınavları internet üzerinden yapılacak20:10 - Halk otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı20:04 - Bahçeli'den 'Memleket Masası' tartışmalarına sert tepki19:57 - 'Çeşme Projesi toplantıları iki haftada bir devam edecek'19:54 - 4 günlük sokağa çıkma yasağı sadece 15 ilde uygulanacak
19:50 - Uzman doktor koronaya yenildi19:46 - Sağlık Bakanlığından; izin, nakil ve emekliliğe dair 13 maddelik yeni Genelge19:40 - Dört il ile bir ilçede maske takılması zorunlu oldu19:37 - Sağlık Bakanlığından minibüs şoförleri ve yolcular için rehber19:31 - İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 50'yi aştı19:26 - Bayilerde bahis doldurma işlemi dış mekanda yapılacak19:23 - Ankara'da, 5 günlük bebek böyle kaçırıldı19:14 - Kamyonetle köy köy dolaşıp öğrecilerle hasret giderdiler
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bu yıl tatile gitmeyi planlıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2020/7 tercih kılavuzu yayımlandı
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı
Personel Genel Müdüründen tüm öğretmenleri ilgilendiren 2 önemli açıklama
Akaryakıta çifte zam yapıldı
'Uzman çavuşum' dedi, sapık çıktı, 42 kadını ağına düşürdü
Bilim Kurulu Üyesi'nden çöl sıcakları ve virüse dair müjdeli haber
Veriler açıklandı... Yeni vaka sayısında artış var
Yeni 100 liralar tedavüle çıkıyor
HDP'li 5 belediye başkanı görevden alındı
Camilerin açılacağı tarih belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dhkp-c'li sanığa destek tweeti atan hakim 2
pazar malı 3
sen böylesin işte 4
Pik noktasi 2
montesorri yatak 3
nekşflikş 3
15.05.2020'de hissedilen yaz sıcağı 2
benzin fiyatlarına zam 1
nerde o günler 1
rtük'ün ülke tv'ye ceza vermemesi 3
SON İLANLAR
Türk Kızılayı Doktor Alım İlanı
Yakutiye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Palandöken Belediyesi İşçi Alım İlanı
Ordu Unbel 4 İşçi Alacak
Trabzon Arşin Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 5 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Beleidyesi 1 İşçi Alacak
Antalya Kaş Likya Turizm Geçici 24 İşçi Alacak
TÜBİTAK Uzman Yardımcısı 2 Personel Alacak
Düzce Üniversitesi 70 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam