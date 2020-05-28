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Sağlık Bakanlığı, sözleşmeli personel statüsündeki ikili ayrımı kaldırmalı!

Sağlık Bakanlığı 45/A'ya göre istihdam edilenler ile Esaslara göre istihdam edilen sözleşmeli personel arasındaki ayrıma son verilmeli.
 28 Mayıs 2020 11:54
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Sağlık Bakanlığı, sözleşmeli personel statüsündeki ikili ayrımı kaldırmalı!

Sağlık Bakanlığı hali hazırda, sözleşmeli personel statüsünde ikili bir yapı oluşmuştur. Birinci grupta Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca çalıştırılanlar, ikinci grupta ise 633 sayılı KHK'ya eklenen 45/A maddesi hükmü gereğince yine Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca çalıştırılanlar...

45/A'ya göre çalıştırılanlar 3 yıl sonra kadroya geçebilmekte iken, 45/A'dan önce göreve başlayanlara 3 yıl sonra kadroya geçme hakkı tanınmamaktadır.

Bu yapılan ayrımcılık hak ve hakkaniyete uygun değildir. 663 sayılı KHK bağlamında tesis edilen görüş de hukuki olarak tartışmalıdır.

Kadro verilmeyen sözleşmeli personelin, önce Sağlık Bakanlığına başvurup olumsuz cevap almaları, sonrasında ise Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurup, uygulamanın hakkaniyete uygun olmadığını belirterek Ombudsmandan bir tavsiye kararı almaları uygun olacaktır.

Sağlık Bakanlığı'ndan kadroya geçişe dair yazı
Memurlar.Net - Özel

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