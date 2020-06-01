MEB, idari personelin göreve başlamasını istedi
|01 Haziran 2020 16:30
|Yazdır
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü
Sayı : 16833931-903.05.03-E. 7259041 01.06.2020
Konu : Normalleşme ve Alınacak Tedbirler
DAĞITIM YERLERİNE
İlgi : 29.05.2020 tarihli ve 2020/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi.
Bir örneği ekte gönderilen ilgi Genelgede, Covid-19 salgını kapsamında 1 Haziran 2020 tarihi itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında normalleşme ve alınacak tedbirler belirlenmiştir.
Bu çerçevede Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personel 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren, önceden olduğu şekilde görev yerlerinde çalışmaya başlayacaktır.
Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında bulunanlar, 19 Haziran 2020 tarihinden sonraki süreçte ilgi Genelge kapsamında değerlendirilecektir.
Bu süreçte personelden;
a) Yöneticiler hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde olanlar,
b) Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı (sağlık kurulu raporu, e-nabızdan alınacak belge veya ilaç raporlarıyla bu durumlarını belgelendirenler) bulunanlar,
idari izinli sayılacaktır.
Bu süreçte idari izinli sayılanlar görevlerini fiilen yerine gelirmiş sayılacak; mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacaktır. Bu kapsamda bulunan personel amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetlerine ihtiyaç duyulanlar, çağrıldıkları anda görevlerine dönecektir.
Diğer taraftan Bakanlığımız personelinin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahaller ile araçlarının dezenfekte işlemlerinin yapılması hususunda bütün birimler gerekli tedbirleri alacaktır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Ziya SELÇUK Bakan
Ek: İlgi Genelge
Dağıtım:
-Merkez Teşkilatı Birimlerine
-81 İl Valiliğine
(İl Milli Eğitim Müdürlükleri)
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|MEB'den idari izin ve ek ders ücreti açıklaması
28 Mayıs 2020 14:57
|MEB, iki faaliyeti daha ek ders kapsamına aldı
30 Nisan 2020 13:38
|MEB, idari izin yazısını illere gönderdi
29 Nisan 2020 22:48
|MEB'den, aylıksız izindeki öğretmenlerin dönüşüne dair önemli yazı
09 Nisan 2020 22:00
|Usta öğretici ve ücretli öğretmenlere telafi görevi verilebilecek
03 Nisan 2020 11:29
|Meslek dersi öğretmenleri için ek ders düzenlemesi
01 Nisan 2020 18:23
|MEB, koronavirüsün yarattığı krizden dolayı, bazı ek ders ödemelerini yapmayacak
28 Mart 2020 17:13
|30 Nisan'a kadar olan süreçte, öğretmen ve yöneticilerin mali haklarına dair yazı
26 Mart 2020 17:55
|Bakan Selçuk: 30 Nisan'a kadar okullar uzaktan eğitim ile devam edecek
25 Mart 2020 19:16