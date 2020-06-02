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2 Haziran itibariyle Kronik hastalıklarda son durum

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün kronik hastalıklar konusunda 4 gündür yaratmış olduğu karmaşa, bugün sonlandı. Ancak, günün sonunda 31 Mayıs'ta kronik hasta sayılan bazı kamu personeli, 2 Haziran itibariyle risk grubundan çıkarıldı. Söz konusu Genel Müdürlük, bu 4 günlük süreçte, Sağlık Bakanlığının adına yakışan kaliteli bir hizmet verememiştir.
 02 Haziran 2020 17:41
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2 Haziran itibariyle Kronik hastalıklarda son durum

Sağlık Bakanlığı, 2020/8 sayılı genelgenin kendisine verdiği yetki uyarınca, Covid-19 hastalığı için risk teşkil eden kronik hastalıkları tespit etmeliydi. Ancak yaşamış olduğumuz süreç, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2020/4 sayılı Genelgeden bu yana ciddi bir hazırlık ve çalışma yapmadığını göstermektedir.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü önce, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'yı yanıttı. e-Nabız sistemide Kronik Hastalıklar sekmesinde, kişilerin kendi hastalıklarının kronik olup olamadığını görebileceğini belirtti. Ancak 30 Mayıs itibariyle e-Nabız uygulamasında öyle bir bölüm yoktu.

Sonra, e-Nabız uygulamasından, idari izne esas kronik hastalıkların listesini 31 Mayıs 2020 tarihi itibariyle yayımladı, listeyi bir gün sonra yani 1 Haziran 2020 tarihinde güncelledi.

2 Haziran 2020 tarihi itibariyle ise bir yazı yayımlayarak kamu kurumlarına gönderdi. e-Nabız bölümündeki listeyi kaldırdı.

2 Haziran 2020 tarihli son yazıda şu hastalıklar Covid-19 hastalığı için risk teşkil eden kronik hastalıkları olarak tespit edildi:

Halen,
1- immünsüpressif tedavi alanlar,
2- metastatik ve/veya kemoterapi/radyoterapi alan kanser hastaları,
3- kornea nakli hariç solid organ nakli, kemik iliği/kök hücre nakli yapılan hastalar,
4- kronik obstrüktif veya destrüktif akciğer hastalığı veya status astmatikus hikayesi olan hastalar,
5- insüline bağlı diyabet ve komplike (serebrovasküler, koroner, böbrek, polinöropati) insüline bağımlı olmayan diabetes mellitus hastaları,
6- komplike hipertansiyon (serebrovasküler, böbrek, konjestif kalp yetmezliği), dekompanse kalp yetmezliği, akut koroner sendrom geçiren hastalar,
6- kronik karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalar,
7- serebrovasküler hastalık (inme, kanama) geçiren hastalar

Bu hastalıklara sahip olanlar için e-Nabız sistemi barkodlu belge üretilecektir. Yukarıda sayılan hastalığı olup da barkod üretemeyenler aile hekimlerinden durum bildirir raporu alabilecektir.

4 günlük karmaşa sonrasında, 31 Mayıs'ta kronik hasta sayılan kamu personelinin bir kısmı, 2 Haziran itibariyle kronik hasta sayılmadı.

Sağlık Bakanlığının Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü birimi bu süreçte iyi bir hizmet verememiştir.

Memurlar.Net - Özel

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