İdari izne esas kronik hastalıklar için yeni genelge

Hatırlanacağı üzere, Sağlık Bakanlığı 2 Haziran 2020 tarihli resmi yazıyla, 2020/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında idari izne esas olacak kronik hastalıkları tek tek belirleyerek tüm kamu kurumlarına bildirmişti.

Ayrıca, söz konusu yazının dördüncü maddesinde, "sistem üzerinden idari izne esas COVID-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalık durum belgesini alamayan kişiler mevcut hastalık raporlarıyla kayıtlı olduğu aile hekimine müracaat edecek, durumu uygun görülenlere hastanın ibraz ettiği hastalık raporları ek yapılarak aile hekimi tarafından "COVID-19 İdari İzin Tanısı" ile durum bildirir tek hekim raporu düzenleneceği" ifade edilmişti.

Bu defa, Sağlık Bakanlığı tarafından tüm kamu kurumlarına yeni bir yazı gönderilmek suretiyle, yukarıda belirttiğimiz aile hekimleri üzerinden rapor alma durumunun iptaline karar verilmiştir.

Bakanlık E-nabız sistemi üzerinden gerekli çalışmaların tamamlandığı belirtilerek, idari izinli sayılacak kamu çalışanlarının 08 Haziran 2020 tarihinden itibaren sadece E-nabız sistemi üzerinden belge temin edebilecekleri belirtilmiş ve 2 Haziran 2020 tarihli yazı yürürlükten kaldırılmıştır.

Son olarak, Bakanlık tarafından kronik hastalıklara ilave ya da çıkarma kararı alınmamıştır.

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