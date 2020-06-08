1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Benzin ve motorine büyük zam bekleniyor

Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor
 08 Haziran 2020 09:50
Yazdır
Benzin ve motorine büyük zam bekleniyor

Benzin ve motorine zam geliyor.

Gece yarısından itibaren benzinin litresinde 37, motorinde 32 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Güne başlarken döviz fiyatları Borsa, haftaya yükselişle başladı
NTV
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
36 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Motosiklet malzemelerinin ithalatında gümrük bedeli artırıldı
07 Haziran 2020 16:36		 İşte Mayıs ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
03 Haziran 2020 16:00
Akaryakıt fiyatlarında 17 ila 25 kuruş indirim yapılacak
03 Haziran 2020 15:32		 Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu
03 Haziran 2020 11:09
5 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu
03 Haziran 2020 10:09		 Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı
03 Haziran 2020 10:00
Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı
03 Haziran 2020 09:22		 Mayısta en fazla şehirlerarası otobüs biletinin fiyatı arttı
02 Haziran 2020 17:12
Otogaz fiyatlarına 19 kuruş zam yapıldı
02 Haziran 2020 16:26		 Otogaz fiyatlarına zam yapılması bekleniyor
01 Haziran 2020 13:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:23 - Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm11:21 - Terör örgütü YPG/PKK'ya 'bahar' darbesi11:17 - Meslek lisesinde LGS gözetmenlerine koruyucu siperlik üretiliyor11:09 - Piar'ın anketine göre en başarılı belediye başkanları11:07 - Meclis'te pizza dönemi11:05 - İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarıyla ilgili önemli değişiklikler geliyor11:03 - Bir ay önce tahliye olmuştu, evinde ölü bulundu11:03 - Acı haberi duyunca koşarak geldi, feryatları yürek dağladı10:59 - Mahalledeki kokunun sebebi yangın sonrası ortaya çıktı10:55 - 'Engin Altan Düzyatan' büstü yapan iki müdür görevden alındı
10:36 - Arnavutköy'de dehşet anları: Silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü10:24 - Aniden yola fırlayan çocuğa araç çarptı10:21 - Giresun'da iki ayrı trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı10:19 - Mayıs ayı 'Nakdi Ücret Desteği' ödemeleri başladı10:17 - Belediye binasına pompalı tüfekle saldırı10:10 - MHP'li Cemal Enginyurt: Gençlikte müthiş bir Ak Parti düşmanlığı var10:08 - Tele1 Ankara Temsilcisi ile OdaTV Ankara Haber Müdürü'ne gözaltı10:05 - Borsa, haftaya yükselişle başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Benzin ve motorine büyük zam bekleniyor
27 yaşında koronadan hayatını kaybetti
'Engin Altan Düzyatan' büstü yapan iki müdür görevden alındı
Ordu Büyükşehir'den 'Engin Altan Düzyatan' açıklaması
2020'de memur, emekli ile sözleşmelilere yapılan bazı ödemeler
Baraj düşüyor bölge daralıyor
Maaşı ödenmeyen Belediyedeki memur, iş yapmıyorum diyebilir mi?
Eski telefonlar sıfırlanacak
13 ilde, ihraç edilmiş 74 polise FETÖ gözaltısı
MEB, YKS nedeniyle bazı sınavların tarihlerini iptal etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
avare 2
rast gelmesin 1
hafta sonu kaçamak yapmak 2
ıspanaklı köstebek pasta 2
tek kişilik bank dönemi 1
taşıyıcı annelik 1
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi 1
balığa limon sıkmak 1
Uyku 1
Kolonyalamak 2
SON İLANLAR
Necmettin Erbakan Üniversitesi 275 İşçi Alacak
Aksaray Belediyesi 25 İtfaiye Eri Alacak
Bekilli Belediyesi 8 Memur Alacak
Azatlı Belediyesi Memur Alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 122 Sözleşmeli Personel Alacak
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi 289 İşçi Alacak
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 215 İşçi Alacak
Gazi Üniversitesi 80 İşçi Alacak
Fırat Üniversitesi 273 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam