Benzin ve motorine büyük zam bekleniyor
Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor
|08 Haziran 2020 09:50
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Benzin ve motorine zam geliyor.
Gece yarısından itibaren benzinin litresinde 37, motorinde 32 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.Güne başlarken döviz fiyatları Borsa, haftaya yükselişle başladı
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