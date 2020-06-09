Büyük FETÖ operasyonu: 181'i muvazzaf 191 kişiye gözaltı
|09 Haziran 2020 08:01
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PYD'nin sözde TSK Yapılanmasına yönelik Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Dairesi Başkanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülen çalışma sonucu 2005, 2011 ve 2012 yıllarında düzenlenen Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu mülakat sınavlarında aday numaraları üzerinden şifreleme yapılması suretiyle terör örgütü mensubu şahısların Silahlı Kuvvetlerimiz içerisine sızdırıldığı belirlendi.
Söz konusu soruşturma kapsamında İzmir merkezli ve 22 farklı ilde eş zamanlı olarak uygulanmak üzere 181'muvazzaf (173'ü Havacı Astsubay, 6'sı Havacı Teğmen, 2'si Havacı Üsteğmen), 10'u muvazzaf olmayan (8'i Havacı Astsubay, 2'si okul dönemi ilişiği kesilen askeri öğrenci) toplam 191 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildi.
Saat 01.00 itibariyle başlatılan operasyonda şüphelilerin yakalanmaları ve gözaltına alınmaları işlemlerine Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Dairesi Başkanlığı koordinesinde İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele görevlilerince devam ediliyor.
Ayrıca şüphelilerin adreslerinde arama yapıldığı da öğrenildi.8'i muvazzaf asker 44 şüpheliye FETÖ gözaltısı 'Biri eski albay, biri muvazzaf binbaşı 8 askere FETÖ gözaltısı
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