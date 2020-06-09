8'i muvazzaf asker 44 şüpheliye FETÖ gözaltısı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 8'i muvazzaf asker 44 şüpheliden 33'ü yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgütün TSK yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 1'i binbaşı, 3'ü üsteğmen, 6'sı teğmen, 17'si astsubay olmak üzere 8'i muvazzaf 27 rütbeli asker ve ihraç edilmiş veya açığa alınan 10 askeri öğrenci ile mahrem imam olduğu tespit edilen 7 sivil hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Tekirdağ, Uşak,

Kocaeli, Ankara, Muğla, Aksaray ve Bingöl'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 29'u asker ve askeri öğrenci, 4'ü de mahrem imam olmak üzere 33'ü yakalandı.

Polis ekiplerinin, diğer 11 şüpheliyi yakalamak için çalışmaları devam ediyor.