1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Akar'dan 'celp işlemleri' açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar: (Celp işlemleri) 182 bin gencimizin sevkleri, Sağlık Bakanlığı ile koordineli yapılacak testlerin ardından mümkün olacak.
 10 Haziran 2020 14:29
Yazdır
Bakan Akar'dan 'celp işlemleri' açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar A Haber'de Koronavirüs tedbirleri, Yunanistan'ın açıklamaları ve diğer gündem maddelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yunanistan'ın açıklamaları için "Ayasofya Türkiye'nindir. Karar da Türkiye'nin yetkili organlarınındır" diyen Akar operasyon bölgelerindeki tehditler için de "Gerekeni yaparız" dedi.

İşte Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"KURALLAR KAPSAMINDA İLK GÜNDEN BU YANA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

"Maske, mesafe ve temizlik konusunu ilk günden gündemimize aldık. Bütün geniş bir şekilde TSK bünyesinde faaliyetleri arkadaşlarımız yürüttü ve başarılı oldu. Terhislerimiz ve celplerimiz ertelenmişti. Evlatlarımızın sağlıklı dönmeleri ve birliklerine sağlıklı teslim olmaları önemli. Onun için kararlarımızı bu şekilde uyguladık.

182 BİN GENCİMİZE PCR KOVİD TESTİ YAPILACAK

İnşallah kazasız belasız birliklerine teslim olmaları için 182 bin gencimize PCR testi yapılacak. Biz bu konuda askerlerimiz ve halkımızın sağlığı konusunda tavizsiz bir çalışma içerisindeyiz.

OPERASYON BÖLGELERİNDE VAKA YOK

Şu ana kadar operasyon bölgelerimizde vakaya rastlanmadı. Bu vesileyle tüm Koronavirüs nedeniyle kaybettiklerimize Allah'tan rahmet hastalarımıza acil şifalar diliyorum.

KOVİD TEHLİKESİ VARKEN ASKER EĞLENCELERİ VE ŞEHİRDE RAHATSIZLIK OLUŞTURULMASI

Askerlik asil milletimizin çok önemli bir özelliği. Kalbinde çok özel bir yeri var. Evlatlarını askere gönderirken sevinçli bir şekilde kutlaması gayet normal. Ama bizim gelenek göreneklerimize göre olması lazım. Kutsal bir göreve giden gençlerimize yaraşmayan bazı manzaralar görüyoruz. Buna bir tedbir almak için gayret gösteriyoruz. Şehri rahatsız edecek durumlardan kaçınmak gerekir."

OPERASYON BÖLGELERİ...

Tacizler var. Ne gerekiyorsa yapacağız. Her türlü tedbiri almak, ülkemizin menfaat ve refahını kollamak için askeri operasyon dahil her türlü adımı atmak hakkımızdır. Hudut ve halkımızın güvenliği temel esas budur. Müttefik ülkeler üzerine düşen görevi yerine getirmelidir.

İdlib'de Ruslarla 16 devriye gerçekleştirdik.

LİBYA KONUSU...

Teyide muhtaç bilgiye göre darbeci Hafter Libya dışına çıktı. Biz Türkiye olarak Libya'nın daveti üzerine oradayız. Tehditlerin faaliyetlerimize hiçbir etkisi olmaz.

YUNANİSTAN'IN SÖZDE TEHDİTLERİ

Biz Yunanistan ile Ege'de, Akdeniz'de olabildiğince sorumluluklarımızı eksiksiz yerine getirmek suretiyle, konuşmak suretiyle sorunları aşmak kararlılığıyla çalışıyoruz. Ve bu noktada da bazı ilerlemeler kaydediyoruz. Türkiye ile matematiksel olarak savaşacaklarını düşünmüyorum. Konuşalım tartışalım diyoruz. Ama biz bunu söylüyoruz diye bunun yanlış anlaşılmasına, tehdide vs. de boyun eğmeyeceğimizi de söylüyoruz. Silahlandırdıkları adaları silahsızlandırmaları lazım.

AYASOFYA KONUSUNDA KARAR TÜRKİYE'NİNDİR

Ayasofya her şeyiyle Türkiye'nindir, Türkiye Cumhuriyeti'nin hakkı ve hukukudur. Yetkili kurumlarımız ne isterse o olur. Bunu yabancılar dizayn edemez. Türkiye'yi bu konularda test edemezler.

F 35 KONUSUNDA GEREKENİ YAPARIZ

F35'teki sıkıntıların giderilmesi gerekiyor. Görüşmeler sürüyor. S400 ve Patriot konusundaki gelişmeler malum. Bizim patriot alabileceğimizi defalarca ilettik. Ama siz bize şimdi F35 konusunda engel koyarsanız biz de kendi milli muharip uçağımızı üretmek dahil gereken ne ise onu yaparız.

FETÖ İHRAÇLARI: ŞANLI ÜNİFORMAYI HİÇBİR HAİN GİYEMEZ!

15 Temmuz'dan bu yana 19 bin 692 kişi TSK'dan ihraç edildi. Bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürdük sürdürüyoruz. TSK'nın şanlı üniformasını hiçbir dönemde hiçbir haine giydirmemek için en titiz çalışmaları sürdürüyoruz.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Adalet Bakanı Gül, Feyzioğlu ve baro başkanları ile bir araya geldi
10 Haziran 2020 15:58		 TBMM'den 'Meclis'te korona alarmı' haberlerine açıklama
10 Haziran 2020 15:43
Yeni normal hayatta piknikler böyle yapılacak
10 Haziran 2020 15:40		 İŞKUR çalışanında korona çıktı, çalışma arkadaşları izolasyona alındı
10 Haziran 2020 15:32
Bakanlıktan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt: 2020'de rekora imza atıldı
10 Haziran 2020 15:20		 Anadolujet'in yurt dışı uçuş tarihleri belli oldu
10 Haziran 2020 15:15
Yeni normalde kurban kesimi nasıl olacak?
10 Haziran 2020 15:10		 Gençlikte, sadece aynı branştaki sözleşmeli personel becayiş yapabilecek
10 Haziran 2020 15:07
4 yaşındaki çocukta virüs çıktı, çadır kent karantinaya alındı
10 Haziran 2020 14:54		 Açık hava konserlerinde alınması gereken önlemler belirlendi
10 Haziran 2020 14:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:03 - Köy muhtarına yediemin olarak teslim edilen biçerdöveri çaldılar16:02 - Bakan Akar: Teyide muhtaç bilgiye göre Hafter Libya'dan kaçtı15:58 - Adalet Bakanı Gül, Feyzioğlu ve baro başkanları ile bir araya geldi15:55 - Rize-Artvin Havalimanı'nın kulesi 'çay bardağı' şeklinde olacak15:53 - Beypazarı'nda tırla midibüs çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı15:53 - Eşi özel sektörde olan sağlık çalışanlarına kurumlar arası geçiş imkanı15:43 - TBMM'den 'Meclis'te korona alarmı' haberlerine açıklama15:40 - Yeni normal hayatta piknikler böyle yapılacak15:38 - Eski emir subayına FETÖ'den 15 yıla kadar hapis istemi15:32 - İŞKUR çalışanında korona çıktı, çalışma arkadaşları izolasyona alındı
15:24 - Dokuz Eylül öğretmenlik öğrencilerini mezun etti15:23 - Mevzuata aykırı üst araması yapan 2 bekçi açığa alındı15:20 - Bakanlıktan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt: 2020'de rekora imza atıldı15:15 - Anadolujet'in yurt dışı uçuş tarihleri belli oldu15:10 - Yeni normalde kurban kesimi nasıl olacak?15:07 - Gençlikte, sadece aynı branştaki sözleşmeli personel becayiş yapabilecek15:04 - Bakan Dönmez'den, ortam dezenfeksiyonu için borlu yeni ürün müjdesi14:59 - Sıra yüzünden sağlık çalışanını darp ettiler
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Valiler kararnamesi yayımlandı. 41 ilin valisi değişti
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlandı
Biri öğretmeni, diğeri sağlıkçıları azarlamıştı, ikisi de merkeze alındı
Valilik kararnamesindeki tek kadın vali
Koronavirüse karşı en riskli kan grubu belirlendi
İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü, Vali oldu
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde değişiklik
MEB Personel Genel Müdürü, Vali oldu
Suç mağdurlarının korunması için 910 Pedagog, Psikolog ve Sosyal Çalışmacı alınacak
Mevzuata aykırı üst araması yapan 2 bekçi açığa alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Videolu yemek tarifleri 2
mansur yavaş 2
ice man 1
gaziantep hayvanat bahçesi 1
fatih terim'in ikiyüzlülüğü 2
hasan ali kaldırım 1
ayşegül atik 1
semptom göstermeyenler coronavirüs bulaştırmıyor 3
zonguldak valisinin sağlıkçıları eleştirmesi 1
yolda sigara içtiği için boynunda sigara söndürülen kız 1
SON İLANLAR
Karacabey Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
3 bin kişilik ASDEP alımı için takvim bekleniyor
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam