Güvenlik soruşturmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM'ye sunuldu
İlk kez veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hükümlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.
|19 Haziran 2020 17:56
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İlk kez veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hükümlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.
Kanun teklifi için tıklayınız.Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması teklifi ne getiriyor?
İŞTE AK PARTİ'NİN SUNDUĞU KANUN TEKLİFİ
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