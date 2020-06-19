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2020 \ Güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırması

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması teklifi ne getiriyor?

Ak Parti'nin TBMM'ye sunduğu kanun teklifine göre ilk defa kamuya gireceklere istihbari bilgilerin yer aldığı güvenlik soruşturması değil, mahkeme kayıtlarının yer aldığı arşiv araştırması yapılacak.
 19 Haziran 2020 18:34
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Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması teklifi ne getiriyor?

Ak Parti, Anayasa Mahkemesinin ilk defa memuriyete atanmalarda güvenlik soruşturması yapılmasını öngören kanun teklifini iptal etmesinin ardından, Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçelerini de gözönünde bulundurarak hazırladığı kanun teklifini TBMM'ye sundu.

Hatırlanacağı üzere, Anayasa Mahkemesi iptal gerekçesinde, güvenlik soruşturmasının hiçbir şekilde yapılmamasını değil, güvenlik soruşturmasının yapılma detaylarının kanunda gösterilmesi gerektiğini belirtmişti.

TBMM'ye sunulan kanun teklifine göre

1- İlk defa memuriyete/kamu görevlerine girişte veya istifa edenlerin yeniden atanmalarında arşiv araştırması yapılacak. Arşiv araştırmasında ise adli sicil kaydı belgesi, hakkında bir kısıtlama olup olmadığı, hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı, HAGB kararı, kamu davasının açılmasının ertelenmesi ile devam eden ve sonuçlanmış Savcılık soruşturmaları bildirilecektir. Arşiv araştırmasında, istihbari bilgilere bakılmayacaktır. Bu çok önemlidir. zira kişilerin en çok mağdur olduğu konu bu istihbari bilgilerdir.

2- Ancak ilk defa memuriyete giriş de olsa, gizlilik dereceli birimler ile Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, istihbaratta çalışacak personele güvenlik soruşturması yaptırılacaktır. Ayrıca üst kademe yöneticisine de güvenlik soruşturması yaptırılacaktır.
Güvenlik soruşturmasında, istihbarat birimlerindeki kayıtlara da bakılacaktır. Güvenlik soruşturmasında atanacak kişinin eşine ve birinci derece kan ve sıhri hısımlarına da bakılacaktır.

3- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasıyla elde edilen bilgiler, kişisel verilerin işlenme amacının ortadan kalkması halinde veya her durumda 2 yılın sonunda, silinecektir. Ancak dava açılmış ise karar kesinleşmeden silinme yapılmayacaktır.

Kanunun tam metni için tıklayınız.
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