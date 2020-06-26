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İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bir daha ertelenecek mi?

Kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için kanunun yayımı tarihinden iki yıl sonra yani 1 Temmuz 2014'te devreye girecekken önce 1 Temmuz 2016'ya, daha sonra 1 Temmuz 2017'ye ve nihayetinde ise 1 Temmuz 2020'ye ertelenmiştir. Söz konusu ertelemeler 50'den az çalışanın bulunduğu kamu kurumlarını da ilgilendirmektedir. Bu işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesi kapsamındaki hükümlerin 01 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe girmesine bağlı olduğundan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca artık bunun son erteleme olacağını ve 01 Temmuz 2020 tarihinden itibaren, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda kesinlikle yürürlüğe gireceği konusunda bilgilendirme yapması gerekmektedir.
 26 Haziran 2020 00:19
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İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bir daha ertelenecek mi?

İşveren ve çalışanların, işyerindeki iş güvenliği ve iş sağlığının sağlanması ve mevcut koşulların iyileştirilmesi için yetki ve sorumluluklar ile hak ve ödevlerini düzenleyen 6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu 30 Haziran 2012'de çıkarıldığında;

1- Kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra, (30 Haziran 2014)

2- 50'den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra, (30 Haziran 2013)

3- Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra, (30 Aralık 2012)

4- 9, 31, 33, 34, 35, 36 ve 38 inci maddeleri ile geçici 4, geçici 5, geçici 6, geçici 7 ve geçici 8 inci maddeleri yayımı tarihinde,

5- Diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra, (30 Aralık 2012)

yürürlüğe gireceği belirtilmekteydi.

1. Erteleme

Daha sonra; 02.08.2013 ve 28726 sayılı Resmi Gazete'de Torba Yasa olarak adlandırılan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu maddelerinde; 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 01 Temmuz 2016 tarihinde, (2 yıl erteleme), 50'den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 01 Ocak 2014 tarihinde, (6 ay erteleme) yapıldı.

2. Erteleme

Ancak, Resmi gazetede yayınlanan 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' un 71. maddesinde "20.06.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 38 inci maddesinin birinci fırkasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan "01/07/2016" ibaresi "01/07/2017" şeklinde değiştirilmiştir." İfadesi yer alarak, Kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi hizmeti alma zorunluluğu 01 Temmuz 2017 tarihine kadar 1 yıl daha ertelenmiştir.

3. Erteleme

Ve nihayet ; İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasında az tehlikeli sınıfta faaliyet gösteren 50 altı çalışanı olan işletmeler ile Kamu Kurumlarında, sürekli iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi hizmeti alınmasının, 2017'den 2020'ye 3 yıl erteleme yapılmasını da içeren 7033 sayılı "Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 01 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Buna göre, anılan maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin 1 numaralı alt bendinde de bu Kanunun; 4857 sayılı İş Kanunu'nun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 01 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe gireceği ifade edilerek 3 yıl daha ertelenmiştir.

İşin özeti, Kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için kanunun yayımı tarihinden iki yıl sonra yani 1 Temmuz 2014'te devreye girecekken önce 1 Temmuz 2016'ya, daha sonra 1 Temmuz 2017'ye ve nihayetinde ise 1 Temmuz 2020'ye ertelenmiştir.

Söz konusu ertelemeler 50'den az çalışanın bulunduğu kamu kurumlarını da ilgilendirmektedir. Bu işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesi kapsamındaki hükümlerin 01 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe girmesine bağlı olduğundan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca artık bunun son erteleme olacağını ve 01 Temmuz 2020 tarihinden itibaren, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda kesinlikle yürürlüğe gireceği konusunda bilgilendirme yapması gerekmektedir.

Daha önceden yayınladığımız haberimiz:

https://www.memurlar.net/haber/672419/kamuda-is-sagligi-ve-guvenligi-islemleri-2020-yilina-ertelenmemelidir.html

Sınavı:

https://www.ailevecalisma.gov.tr/isggm/duyurular/7-kasim-2020-tarihli-isg-2020-sinav-duyurusu/
Memurlar.Net - Özel

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