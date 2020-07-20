Valilerin değişmesini fırsat bilen pandemi şebekesi çökertildi
|20 Temmuz 2020 14:55
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Çorum polisi tarafından düzenlenen operasyonda valileri değişen illerde kendilerini vali veya özel kalem müdürü gibi tanıtarak Covid-19 tedavisinde kullanılmak üzere hastaneler, sağlık ocakları ve kliniklere solunum cihazı almak için ticari işletmelerden para talep eden şebeke çökertildi.
Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, bir grubun Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Valileri değişen Balıkesir, Tunceli, Edirne, Zonguldak, Kars, Muğla illerinde faaliyet gösteren ticari işletmeleri arayarak, kendilerini valilik özel kalemi veya valisi olarak tanıtarak, sözde düzenledikleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında Covid-19 tedavisinde kullanılmak üzere illerinde bulunan hastaneler, sağlık ocakları ve kliniklere solunum cihazı almak için yardım kampanyası adı altında para talep edildiği bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine harekete geçen KOM Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları planlı operasyon kapsamında 7 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan 3'ü tutuklanarak Çorum L tipi cezaevine gönderildi.
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