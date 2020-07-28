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TBMM'de vaka sayısı 43'e yükseldi

TBMM'de koronavirüs vaka sayısı 11'i milletvekili olmak üzere 43'e yükseldi. 11 milletvekilinden 4'ünün tedavisinin tamamlandığı, 7 vekilin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
 28 Temmuz 2020 21:01
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TBMM'de vaka sayısı 43'e yükseldi

TBMM'de son yapılan test sonuçlarına göre 6 milletvekilinde daha koronavirüs tespit edildi. Meclis'te yeni vakalarla toplam vaka sayısı 11'i milletvekili olmak üzere 43'e yükseldi.

6 vekilin Ankara Şehir Hastanesi'nde karantinaya alınarak tedavilerine başlandığı öğrenildi.

Koronavirüse yakalanan AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'nun ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, 11 milletvekilinden 4'ünün tedavisinin tamamlandığı, 7 vekilin ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

AK Parti'li vekilin koronavirüs testi pozitif çıktı Kovid-19'a yakalanan vekiller birlikte yolculuk yapmışlar
DHA
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