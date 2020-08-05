1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Validen uyarı: Bizi daha fazla ceza yazmak zorunda bırakmayın

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: Lütfen bizi maske kullanımı ihlali nedeniyle daha fazla ceza yazmak zorunda bırakmayın
 05 Ağustos 2020 14:57
Yazdır
Validen uyarı: Bizi daha fazla ceza yazmak zorunda bırakmayın

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kentte yeni tip koronavirüs (kovid-19) vaka sayısında hızlı bir artışın söz konusu olduğunu bildirerek, tedbirlere uyulması çağrısında bulundu.

Çuhadar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adıyaman'da vaka sayılarında artış olduğuna dikkati çekti.

Kurallara uyulması çağrısında bulunan Çuhadar, şöyle devam etti:

"İlimizde alınan bütün tedbirlere rağmen ne yazık ki Kovid-19 vaka sayısında hızlı bir artış seyri söz konusudur. Sizlerden istirhamımız maske, mesafe, ve hijyen kurallarına titizlikle uymanızdır. Artık maskenizi gözlüğünüz, cüzdanınız, mendiliniz hatta bir giyim eşyanız gibi görüp benimsemeniz gerekiyor. Maskenizi toplu ortamlara, umumu açık yerlere giriş pasaportu olarak görün, kullanacağınız maske hem sizin hem de çevrenizin sağlığını koruyan elimizdeki vazgeçilmez en önemli unsurdur. Lütfen bizi maske kullanımı ihlali nedeniyle daha fazla ceza yazmak zorunda bırakmayın. Hepinizin sağlıklı kalması bizim için en değerli ödül olacaktır."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Eşi benzeri yoktu, koruma altına alındı
05 Ağustos 2020 15:18		 Vakaların arttığı Başkentin ilçe ilçe virüs haritası
05 Ağustos 2020 14:32
Belediye başkan yardımcısı karantinaya alındı
05 Ağustos 2020 14:16		 Vakaların arttığı ilde ev takibi verilen virüs hastaları için yönerge
05 Ağustos 2020 14:05
Hakkari eğitimde başarı çıtasını yükseltti
05 Ağustos 2020 14:02		 Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları geçici süreyle yasaklandı
05 Ağustos 2020 13:54
Bir kişinin virüsten öldüğü mahalle karantinaya alındı
05 Ağustos 2020 13:45		 Likya'nın 'ışık ve güneş diyarı' Ölüdeniz
04 Ağustos 2020 22:36
Malatya'da 4,8 büyüklüğünde deprem
04 Ağustos 2020 21:59		 Acarlar Longozu nilüferleriyle ziyaretçileri büyülüyor
04 Ağustos 2020 21:49
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:18 - Eşi benzeri yoktu, koruma altına alındı15:11 - Koronavirüsün aşısından önce kumaşı üretildi15:06 - Letgo'da filmlere konu olacak dolandırıcılık hikayesi14:59 - Kuyumculardan uyarı: Aklı olan altınını bozdurmasın14:57 - Validen uyarı: Bizi daha fazla ceza yazmak zorunda bırakmayın14:56 - Galatasaray, Arda Turan ile anlaşmaya vardı
14:54 - Türk lirasının değeri Temmuz'da azaldı14:41 - Bireysel kullanım talebi, otomotivdeki hareketi artıracak14:32 - Vakaların arttığı Başkentin ilçe ilçe virüs haritası14:28 - Koronavirüse rağmen, feribotla taşınan tatilci sayısı arttı14:21 - 15 Temmuz gazisi Tümgeneral, Erzincan'a atandı14:16 - Belediye başkan yardımcısı karantinaya alındı
14:09 - Türk milleti adına verilen kararlardan, milletin haberi yok!14:08 - Evde ya da işyerinde koronavirüs testi başladı14:05 - Vakaların arttığı ilde ev takibi verilen virüs hastaları için yönerge14:02 - Hakkari eğitimde başarı çıtasını yükseltti13:54 - Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları geçici süreyle yasaklandı
13:49 - Eşini çalıştığı işyerinde öldürdü, iş yeri sahibini ağır yaraladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Çok sayıda atama ve görevden alma kararnamesi R.G.'de yayımlandı
Çeşme Kaymakamı görevden alındı
Gram altı 460 TL'ye yaklaştı
Telefonuna gelen linki tıkladı, bankadaki parasından oldu
Lübnan'daki patlamanın sebebi bulundu
ASELSAN servisi ile otobüs kaza yaptı: 1 ölü, 2'si ağır 8 yaralı
17 kuruma ait dolu/boş kadro kararnamesi yayımlandı
500 bin kişi şikayet etti... O mesajlar artık atılmayacak
Yarın, Türkiye'de en yoğun denetim gerçekleştirilecek
Altı ilden yeni karantina haberleri geldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
04.08.2020 malatya depremi 1
kurban eti 1
muharrem ince'nin parti kuracağı iddiası 3
05.08.2020 kopenhag vs başakşehir maçı 1
04.08.2020 beyrut'taki patlama 3
corona virüs vaka sayısı 3
serkan kırıntılı 1
2020-21 sezonu kulüplerin harcama limitleri 2
son günlerde artan orman yangınları 2
el mi yaman bey mi yaman 1
SON İLANLAR
Sivas Vakıflar Böl. Müd 10 İşçi Alacak
Galatasaray Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aydın Arya Turistik Geçici 2 İşçi Alacak
Van Çavuştepe Kalesi Kazı Başkanlığı Geçici 17 İşçi Alacak
Şırnak Balveren Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Şanlıurfa Halfeti SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam