Eşine özel kadro açan Rektör görevden alındı
Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ, eşi için kişiye özel bir ilan yayınlamıştı. Yaşanan bu olayın ardından YÖK, Rektör Bağ'ı görevden aldı.
|10 Ağustos 2020 14:50
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Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ, eşi için kişiye özel bir ilan yayınlamıştı. Yaşanan bu olayın ardından YÖK, Rektör Bağ'ı görevden aldı.
YÖK'ten konuyla ilgili yapılan açıklama
BASIN AÇIKLAMASI
Yükseköğretim Genel Kurulunun 10.08.2020 tarihli toplantısında, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ hakkında Yüksek Denetleme Kurulu'nun raporu görüşülmüş ve Prof. Dr.Bağ görevinden uzaklaştırılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eşine özel kadro açan Rektöre soruşturma
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