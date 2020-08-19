Kronik rahatsızlığı olan öğretmenler, seminere katılacak mı?
|19 Ağustos 2020 10:02
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Bilindiği üzere önümüzdeki hafta, 24 ila 28 Ağustos tarihleri arasında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları okullarda yapılacaktır.
Kronik hastalığı olanların seminere katılıp katılmayacağı yönünde tereddütler medyada gelmiştir.
29 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Genelgeye göre yönetici pozisyonunda çalışanlar hariç 60 yaş ve üstü personel ile kronik hastalığı olan personel idari izinli sayılmaktadır.
Aynı hususlar 1/6/2020 tarihli, Bakan Ziya Selçuk imzalı MEB yazısında da yer almaktadır. Kronik hastalığı olanların, e-nabız üzerinden barkodlu belge üretip çalıştığı okullara vermeleri gerekmektedir.
Çalışmasına ihtiyaç duyulan kronik hastalığı olan personelin göreve çağrılması, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi gereğince mümkün olup, ama bu konudaki kararın yetkili makamlarca alınması gerekmektedir. MEB şuan için, Bakan Ziya Selçuk imzasıyla yayımladığı genel yazıya ilave yeni bir yazı yayımlamamıştır. Bu nedenle 1 Haziran 2020 tarihli genel yazı halen geçerli olup, bazı okul idarecilerinin, kronik hastalığı olanların seminer çalışmalarına katılmaları gerektiği yönündeki değerlendirmeleri yanlıştır.
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