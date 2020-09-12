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Kum fırtınası anında neler yapmalıyız?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) kum fırtınası sırasında yapılması gerekenlere ilişkin animasyon hazırladı.
 12 Eylül 2020 17:24
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) kum fırtınası sırasında yapılması gerekenlere ilişkin animasyon hazırladı.

Animasyonda, kum fırtınası sırasında ağzın ve burnun bir maskeyle, maske yoksa bir giysi veya kumaş ile kapatılması gerektiği belirtildi.

Animasyonda vatandaşlara ayrıca şu uyarılarda bulunuldu:

"Gözlerinizi koruyun. Sığınacak korunaklı bir yer arayın. Yüksek bir yere çıkın. Kum ve toz fırtınaları yere yakın alanlarda daha şiddetli olur. Uçuşan nesnelere ve parçalara karşı dikkatli olun. Fırtınanın geçmesini beklerken mümkün olduğu kadar bulunduğunuz yerde kalın."
Anadolu Ajansı
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