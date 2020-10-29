380 iş müfettişine 'odaları boşaltın' talimatı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı çalışan iş müfettişleri isyanda. Ankara Grup Başkanlığı'nda çalışan 380 iş müfettişine odalarını boşaltmaları talimatı verildi.

Müfettişlere yer de gösterilmedi, 'evinizden çalışın' dendi. Boşaltılan odalara Aile Bakanlığı'nın memurlarının yerleştirileceği öğrenildi.

'ÇALIŞMA' ÜVEY EVLAT OLDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı iki yıl önce birleştirilmiş, yeni bakanlığın ismi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmuştu. Bu birleşme ciddi sorunları beraberinde getirdi. İş Sağlığı ve Güvenliği Müfettişleri Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un ilgi odağının 'Aile Bakanlığı' olması, bakanlık içinde çalışma hayatı ile bürokratik işlemlerin ağır aksak ilerlemesine neden oldu.

Örneğin 2,5 yıl önce iş müfettişliği alımı için yapılan sınavın sonuçları halen açıklanmadı. Müfettişlik yeterlilik sınavına giren iş müfettişlerinin sözlü mülakat sonuçları 13 ayı aşkın süredir ilan edilmedi. 50'den fazla iş müfettişi mahkeme kararı ile iş müfettişliğine hak kazandı; ancak bu kişilerin atamaları hala yapılmadı.

Son olarak da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak bilinen ve yıllardır aynı adreste hizmet veren Emek Mahallesi'ndeki yerleşkeye Aile Bakanlığı memurlarının taşınması kararı alındı. Bu memurlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı binası olarak kullanılan Ankara Söğütözü yerleşkesinde çalışıyordu. Halihazırda Emek yerleşkesinde görev yapan iş müfettişlerinden odalarını boşaltmaları istendi.

BAKANLIKLAR AYRILIYOR MU?

Derneğin açıklamasına göre, iki bakanlığın birleşmesinden kaynaklanan sorunlar nedeniyle bugünlerde bakanlıkların yeniden ayrılması gündemde. Bu nedenle dernek, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı binasına el koymaya çalıştığını düşünüyor. Açıklamada, bakanlığın bir başka birimine yer sağlama amacı güden bu hamlenin eşitlik ilkesine açıkça aykırı olduğu da vurgulanıyor.

'EVİNİZDEN ÇALIŞIN'

İş müfettişlerinin herhangi bir yer gösterilmeden kapı dışarı edilmek istendiğine dikkat çekilen açıklamada, "Bu durum 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile örtüşmediği gibi, Türkiye'nin taraf olduğu ILO 81 sayılı sözleşmenin 11'inci maddesini de ihlal etmektedir" deniyor. Açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

"Müfettişlere büro göstermeksizin, hiçbir altyapı oluşturulmadan, usul ve esasları belirlenmeden evlerinden çalışmaları söyleniyor. Uluslararası mevzuatta iş güvenliğine verilen önem ortadayken, ülkemizde iş müfettişlerine bir oda ve masa bile çok görülüyor. İş müfettişine büro sağlanmamasının, çalışma hayatının denetiminin itibarsızlaştırılmaya çalışılmasının altında yatan asıl nedenler merak ediliyor."

EVDEN DENETİM MÜMKÜN DEĞİL!

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Ankara Grup Başkanlığı'na bağlı çalışan iş müfettişlerinin evden çalışma sistemine geçmesi skandalını Meclis gündemine taşıdı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Demirtaş, "İSİG Meclisi verilerine göre, bu yılın ilk dokuz ayında en az bin 493 işçi hayatını kaybetti. Ama Bakanlık, müfettişleri eve gönderiyor!" dedi. Ankara Grup Başkanlığı'ndaki yaklaşık 380 iş müfettişinin 47 ilde denetim yaptığına dikkat çeken Demirtaş, "Bu müfettişlerin evlerine gönderilmesiyle, önümüzdeki dönemde 47 ildeki işyeri denetimlerinin fiilen yapılmayacağı anlaşılıyor. Çünkü iş müfettişlerinin işyerlerini evden denetlemesi mümkün değil. Yeni iş cinayetlerine davetiye çıkaracak" ifadelerini kullandı.

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