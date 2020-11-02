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Dolar haftaya nasıl başladı?

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 02 Kasım 2020 09:39
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Dolar haftaya nasıl başladı?

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 8,3570 8,3580
Avro 9,7250 9,7260
Sterlin 10,7510 10,8050
ANKARA
ABD Doları 8,3250 8,3750
Avro 9,6850 9,7450
Sterlin 10,6900 10,8900
Anadolu Ajansı
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