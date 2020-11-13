9 hakim-savcıya FETÖ'den uzaklaştırma kararı
Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi, 9 hakim-savcının göreve devamının yargı erkinin güvenilirliğine zarar vereceği kanaatine vararak görevden uzaklaştırılmalarına hükmetti.
|13 Kasım 2020 16:48
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Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi'nden son dakika sürpriz bir karar geldi.
Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre Daire, dün gerçekleşen olağan toplantısında; Fetullahçı Terör Örgütü'yle iltisak, irtibat ve münasebeti yönünden haklarında delil bulunan ve bu nedenle HSK Genel Kurulu'nca savunmalarının alınmasına karar verilen 9 hakim ve savcı ile ilgili hükmünü açıkladı.
HSK 2. Daire, 9 hakim ve savcının bulunduğu hal üzere göreve devamının yargı erkinin güvenilirliğine zarar vereceği kanaati vararak 2802 sayılı yasanın 77 maddesi uyarınca görevden uzaklaştırılmalarına hükmetti.
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