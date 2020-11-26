Ahmet Hamdi Çamlı, 270 yıllık çeşmenin kitabesine babasının adını yazdırdı
|26 Kasım 2020 08:29
|+Aa- Yazdır
İstanbul'da 1748 yılında I. Mahmud tarafından inşa ettirilen ve yine bu padişahın ismiyle de anılan tarihi Vezir Çeşmesi, Fatih'teki İskenderpaşa Camii yanındaki mevcut yerinde AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı tarafından restore edilmişti.
Karar'ın haberine göre, yenilenen kitabede çeşmenin kurucusu Osmanlı padişahı I. Mahmud'un isminin yanına Çamlı'nın babasının adı olan Zeki Ahmed Çamlı'nın ismi de eklendi. Kitabeye eklenen 'Sahibül hayrat merhum Zeki Ahmed Çamlı' yazısı dikkatlerden kaçmadı.
Yeni kitabenin sekizinci satırındaki farklılık dikkat çekerken, çeşmenin duvarına asılan metinde Çamlı'nın babasının adının geçtiği yer gizlendi.
Çamlı tarihi kitabeyi 2 yıl önce restore ettirmişti. Kitabenin orijinalinin nerede olduğu ise bilinmiyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Profesör İhsan Süreyya Sırma hastaneye kaldırıldı
26 Kasım 2020 08:41
|En kapsamlı Suriyeli araştırması: Türkiye'de mutlular, kalıcılar
26 Kasım 2020 08:38
|Yerli aşıda ikinci doz başlıyor
26 Kasım 2020 08:35
|Cübbeli Ahmet savcılığa 13 bin sayfalık doküman verdi
26 Kasım 2020 08:14
|Ucuz maskeye dikkat!
26 Kasım 2020 08:12
|Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor - Haritalı
26 Kasım 2020 06:30
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
26 Kasım 2020 00:42
|Bilim Kurulu üyesi yanıtladı: Yeni tedbir alınacak mı?
25 Kasım 2020 23:37
|Prof. Özener'den 'deprem' uyarısı: 7,2'nin üzerinde enerji birikmiş durumda
25 Kasım 2020 23:14
|İstanbul'un kuleleri ve köprüleri turuncuya büründü
25 Kasım 2020 22:43