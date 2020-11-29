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CHP'li Başarır hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk ordusuna yönelik sözleri nedeniyle CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı.
 29 Kasım 2020 16:22
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Ankara Başsavcılığı, "Katıldığı bir TV programında 'Türk ordusu satılmış'diyen 27. dönem milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında, TCK'nın 301. maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştır" açıklamasını yaptı.

RTÜK'ten CHP'li Başarır'ın TSK'ye yönelik sözlerine inceleme AK Parti'den CHP'li Başarır'ın TSK aleyhindeki ifadelerine tepki CHP'li vekil, 'Ordu Katarlılara satıldı' dedi, ortalık karıştı
Anadolu Ajansı
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