Ankara Valiliği mesai saatleri genelgesini yayımladı
Ankara Valiliği 2 Aralık 2020 Çarşamba gününden itibaren saat 10:00-16:00 mesaisinin uygulanmasına dair Genelgesi yayımladı.
|01 Aralık 2020 22:47
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