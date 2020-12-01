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Ankara Valiliği mesai saatleri genelgesini yayımladı

Ankara Valiliği 2 Aralık 2020 Çarşamba gününden itibaren saat 10:00-16:00 mesaisinin uygulanmasına dair Genelgesi yayımladı.
 01 Aralık 2020 22:47
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Ankara Valiliği mesai saatleri genelgesini yayımladı

Ankara Valiliği 2 Aralık 2020 Çarşamba gününden itibaren saat 10:00-16:00 mesaisinin uygulanmasına dair Genelgesi yayımladı. İşte o genelge
Memurlar.Net
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