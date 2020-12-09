İstanbul BİM'den sözleşmeli süreler ve 8 yıla bir kademe kararı
İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, sözleşmeli statüde geçirilen sürelerin, disiplin cezası almaksızın geçirilen 8 yıllık sürenin hesabında değerlendirilmesi gerektiğine karar verdi. Mahkeme kararında, Danıştay İDDK'nın 2013/357 nolu kararına atıfta bulunularak, 657 sayılı Kanun hükümlerinin sözleşmeli personel için referans norm olarak dikkate alınabileceği şeklindeki kararına atıfta bulunuldu.
|09 Aralık 2020 10:05
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Böylece, Ankara ve Samsun Bölge İdare Mahkemeleri kararları sonrasında, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi de benzer yönde bir karar almış oldu.
Diğer taraftan, uygulamada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının konuyla ilgili olumsuz görüşünden dolayı, sözleşmeli süreler 8 yıla bir kademenin hesabında dikkate alınmamaktadır.
Açılan davalarla devletin boş yere mahkeme masrafı ödememesi için yasal bir düzenleme yapılması uygun olacaktır.
İŞTE İSTANBUL'DAKİ KARAR
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