CHP'deki tecavüzler konuşulunca, Halk TV o programı bitirdi
|11 Aralık 2020 13:54
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Gazeteci Gürkan Hacır, Halk TV'deki "Şimdiki Zaman Siyaset" programının yayından kaldırıldığını duyurdu. Kişisel Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Hacır, "Toktaş gerekçe olarak da ben, İsmail Saymaz, Elfin Tataroğlu, Barış Yarkadaş ve Erol Mütercimlerin'in başka TV kanallarındaki tartışma programlarına çıkmamızı gösterdi" ifadelerini kullandı.
"Raitinglerini etkiliyormuş"
Twitter'dan açıklama yapan Gürkan Hacır, şunları kaydetti:
"Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş beni arayarak Şimdiki Zaman Siyaset programımızın yayından kaldırıldığını iletti. Toktaş gerekçe olarak da ben, İsmail Saymaz, Elfin Tataroğlu, Barış Yarkadaş ve Erol Mütercimlerin'in başka TV kanallarındaki tartışma programlarına çıkmamızı gösterdi. Bu durum Halk TV'nin diğer günlerdeki raitinglerini etkiliyormuş. Son 2 sezonda tam 28 hafta tüm haber kanalları içerisinde gün birinciliğini bize veren izleyicilerimize ve onlarla buluşmamızı sağlayan Halk TV'ye teşekkür ederiz. Başka mecralarda görüşmek üzere..."CHP'nin eski iki numarası: Amaç tecavüzleri gizlemek
Gerçek sebep Barış Yarkadaş'ın CHP ifşaları
CHP'nin yayın organı Halk TV'nin, programı bitirmesindeki ana nedenin, CHP İstanbul il teşkilatındaki taciz ve tecavüzlere karşı sesini en hızlı yükselten ve olayların perde arkasını ifşa eden Barış Yarkadaş'ı cezalandırmak olduğu belirtiliyor.
Barış Yarkadaş, CHP'deki taciz ve tecavüzlere tapki gösterince CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından 'şov yapmakla' suçlanmıştı. Bunun üzerine Barış Yarkadaş, olayların perde arkasını ve Canan Kaftancıoğlu'nun yaptıklarını tek tek ifşa etmişti. Yakadaş'ın Halk TV'den gönderilerek cezalandırıldığı ifade ediliyor.CHP İstanbul örgütüyle ilgili taciz iddiası sayısı 5'e ulaştı
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