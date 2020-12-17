Bakanlıktan meslek hastalığı ve vazife malullüğü genelgesi

Sağlık Bakanlığı, COVİD-19 tanısı ile tedavi görenlerden ile hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının meslek hastalığı veya vazife malulü hükümlerinden yararlanmalarına ilişkin genelge yayımladı!

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 5510 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi hükümleri doğrultusunda, COVİD-19 tanısı ile tedavi alıp tedavi sonucu SGK tarafından "malul" olduğuna karar verilenler ile hayatını kaybedenlerin kendilerinin veya yakınlarının başvurularına istinaden "meslek hastalığı" veya "Vazife Malulü" hükümlerinden yararlanmaları için gereken kuralları 81 ile genelge ile bildirdi.

Sağlık hizmeti sunan üniversitelere de ayrıca yazının iletilmesi istendi.