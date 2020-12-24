2020 KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı. Şimdi ne olacak?
|24 Aralık 2020 12:35
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KPSS ile kamuya atanma sürecinde iki aşama bulunmaktadır. İlk aşama sınava girilmesi, ikinci aşama ise alınan puanlarla, ilana çıkılan alımlara başvurulması.
2022 YILINA KADAR GEÇERLİ
24 Aralık 2020 tarihinde açıklanmış olan KPSS puanları, 2022 yılında yapılacak olan KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklandığı güne kadar geçerli olacaktır.
MERKEZİ ALIMLAR VE KURUMSAL ALIMLAR
Personel alımları ÖSYM'nin yaptığı merkezi yerleştirmeyle alımlar ve kurumsal alımlar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
ÖSYM Başkanlığı yılda iki defa, kamu kurumlarının açık ilan ettiği kadro ve pozisyonları topluca yayımlamaktadır. Adaylar, ilan edilen kadrolardaki şartları taşıyorlarsa, KPSS puanlarıyla ÖSYM'nin internet sitesinden başvuru yapmaktadır. Sözlü veya uygulamalı sınav yapılmaksızın adaylar KPSS puan üstünlüğüne göre atanmaktadır.
Kurumsal alımlarda ise kurumlar ihtiyaç duydukları kadro ve pozisyonları ilan etmekte, adaylar da kamu kurumlarına başvurmaktadır. Genellikle KPSS puanına göre en yüksek puanlı 3 veya 5 katı adaylar sözlü sınava alınmaktadır.
İşçi alımları Türkiye İş Kurumu tarafından www.iskur.gov.tr adresinden yayınlanmaktadır.
Hem kurumsal alımlar hem de ÖSYM'nin merkezi yerleştirmeyle yapacağı alımlar,ilan.memurlar.net adresinden takip edilebilmektedir.
HANGİ STATÜLERDE ALIM YAPILMAKTADIR
KPSS puanlarına dayalı olarak memur, sözleşmeli personel ve işçi statüsünde alımlar yapılmaktadır. Her statünün kendi içerisindeki geçişlerde kısıtlamalar bulunurken, statüler arası geçişlerde (KİT'ler hariç, tıklayınız.) bir kısıtlama bulunmaktadır.
DİĞER ADAYLARLA BİLGİ PAYLAŞIMLARINI TAKİP EDİN
KPSS puanlarıyla kamuya atanmak isteyen adaylar hem ilanlar takip etmeli hem de diğer adaylarla bilgi paylaşımında bulunmalıdır. Bu sayede gündemden uzak kalamayacaklardır. Forum bölümündeki KPSS-Lise Mezunları kategorisi için tıklayınız.
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