Yayın hayatına 26 gün önce başlayan Olay TV kapandı
|25 Aralık 2020 21:59
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Yayın hayatına 30 Kasım'da başlayan Olay TV, 25 Aralık akşamı yayınlanan ana haber bülteniyle kapandı. Nevşin Mengü de söz konusu veda yayınının sonunda, "26 gün boyunca bizi izlediğiniz için, bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz" ifadesini kullandı. Yayın, çalışanların alkışlarıyla sona erdi.
Genel Yayın Yönetmenliği koltuğunda Süleyman Sarılar'ın oturduğu kanalın kadrosunda Nevşin Mengü, Özlem Akarsu Çelik, Duygu Demirdağ, Ali Ekber Aydın, Şafak Ongan, Nazlı Bolak, Gökhan Kayış, Ünal Kaya, Kenan Şener ve Alican Uludağ gibi isimler yer alıyordu.
Kapanma kararında altında Olay TV'nin frekans ve isim hakkını elinde bulunduran Cavit Çağlar ile kanalın yüzde 70 finansmanını sağlayan Trabzonlu iş insanı Hüseyin Köksal arasındaki anlaşmazlığın yattığı iddia edilmişti.
İddiaya göre; kanal, Cavit Çağlar'ın çekilmesi sonrası başka bir isimle ve yeni bir logoyla yoluna devam edecek.
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