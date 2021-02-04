Roketsan'ın geliştirdiği füze 'Atmaca' Sinop'ta test edildi
Roketsan tarafından geliştirilen uzun menzilli gemisavar füzesi Atmaca, Sinop'ta test edildi.
|04 Şubat 2021 20:51
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Roketsan tarafından geliştirilen uzun menzilli gemisavar füzesi Atmaca, Sinop'ta test edildi.
Sinop Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Roketsan'ın geliştirdiği uzun menzilli gemisavar füzesi Atmaca'nın seri üretime geçiş test faaliyetleri kentte gerçekleştirildi.
Test atışlarını, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Vali Erol Karaömeroğlu da izledi.
Test atışlarının ardından konuşan Oramiral Özbal, "Milli ürünümüz Atmaca dosta güven, düşmana korku salacak." ifadesini kullandı.
Açıklamada, Oramiral Adnan Özbal ve beraberindeki heyetin daha sonra hava yolu ile kentten ayrıldıkları kaydedildi.
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