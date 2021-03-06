İllere göre Kovid-19 vaka sayısının güncel haritası yayınlandı
|06 Mart 2021 16:55
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Şubat-5 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı.
Bakan Koca, 27 Şubat-5 Mart haftasında illere göre güncel vaka sayısının haritasını sosyal medya hesabından paylaşarak şunları söyledi;
Kontrollü normalleşme için illerimizin 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını içeren insidans haritasının güncel hali ektedir. Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli. Bu hafta ne kadar tedbirli olursak şehirlerimizin rengi ona uygun olarak şekillenecek. Mevcut avantajlarımızı kaybetmemek için daha dikkatli ve temkinli hareket etmeliyiz.
Haftalık verilere göre Samsun her 100 bin kişiye 348,36 Kovid-19 vakası ile ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il oldu.
Haftalık verilere göre Hakkari, Şırnak, Batman, Mardin ve Siirt 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
Haftalık verilere göre Samsun, Sinop, Giresun, Ordu ve Trabzon, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 111,57, Ankara'da 54,83, İzmir'de 66,47 oldu.Bakan Koca: Vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var İl bazında 7 günlük vaka sayıları açıklandı
Kontrollü normalleşme için illerimizin 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını içeren insidans haritasının güncel hali ektedir. Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli. pic.twitter.com/wt7YsOJ7qQDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 6, 2021
|İl Adı
|Sayı
|Adana
|53,22
|Adıyaman
|140,88
|Afyon
|47,63
|Ağrı
|24,47
|Aksaray
|140,89
|Amasya
|183,91
|Ankara
|54,83
|Antalya
|82,05
|Ardahan
|70,71
|Artvin
|109,14
|Aydın
|49,42
|Balıkesir
|172,46
|Bartın
|75,89
|Batman
|8,87
|Bayburt
|39,07
|Bilecik
|65,38
|Bingöl
|17,04
|Bitlis
|29,06
|Bolu
|68,30
|Burdur
|105,21
|Bursa
|58,55
|Çanakkale
|107,29
|Çankırı
|22,87
|Çorum
|44,71
|Denizli
|38,81
|Diyarbakır
|19,85
|Düzce
|55,60
|Edirne
|180,01
|Elazığ
|35,72
|Erzincan
|31,14
|Erzurum
|52,22
|Eskişehir
|48,27
|Gaziantep
|44,40
|Giresun
|282,14
|Gümüşhane
|151,73
|Hakkari
|5,35
|Hatay
|61,95
|Iğdır
|24,84
|Isparta
|47,24
|İstanbul
|111,57
|İzmir
|66,47
|Kahramanmaraş
|41,52
|Karabük
|41,46
|Karaman
|55,31
|Kars
|25,27
|Kastamonu
|65,63
|Kayseri
|97,72
|Kırıkkale
|62,43
|Kırklareli
|116,94
|Kırşehir
|40,32
|Kilis
|163,17
|Kocaeli
|112,25
|Konya
|150,98
|Kütahya
|85,31
|Malatya
|53,22
|Manisa
|50,81
|Mardin
|10,88
|Mersin
|100,82
|Muğla
|65,75
|Muş
|23,84
|Nevşehir
|35,41
|Niğde
|82,58
|Ordu
|280,27
|Osmaniye
|173,91
|Rize
|208,21
|Sakarya
|139,93
|Samsun
|348,36
|Siirt
|12,08
|Sinop
|314,15
|Sivas
|24,06
|Şanlıurfa
|16,03
|Şırnak
|5,76
|Tekirdağ
|111,19
|Tokat
|228,82
|Trabzon
|226,14
|Tunceli
|26,37
|Uşak
|10,83
|Van
|17,49
|Yalova
|134,76
|Yozgat
|35,55
|Zonguldak
|64,61
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kadına şiddet uygulayan personelin işine son verilecek
06 Mart 2021 16:40
|Bakan Kurum'dan 'termik santral' açıklaması
06 Mart 2021 16:13
|Bakan Koca'dan esprili bir uyarı geldi: Yavaş yavaş evin yolunu tutsak
06 Mart 2021 16:12
|Surların restorasyonuna uluslararası medya manipülasyonu
06 Mart 2021 16:11
|Vali açıkladı: Çok kritik bir eşikteyiz. Kurallara uyalım
06 Mart 2021 15:15
|'İnsansız hava araçlarında dünyanın en iyi 3-4 ülkesinden birisiyiz'
06 Mart 2021 14:42
|AK Parti, Tüzük Değişikliği Komisyonu kurdu
06 Mart 2021 13:18
|Millet İttifakı'nda çanta krizi
06 Mart 2021 13:16
|Aile Bakanı Selçuk, 15 Temmuz gazisi kadınlarla bir araya geldi
06 Mart 2021 12:02
|İki siyasi partinin hukuki varlığı sona erdi
06 Mart 2021 11:59