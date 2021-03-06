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İllere göre Kovid-19 vaka sayısının güncel haritası yayınlandı

Sağlık Bakanı Koca, 27 Şubat-5 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı.
 06 Mart 2021 16:55
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Şubat-5 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı.

Bakan Koca, 27 Şubat-5 Mart haftasında illere göre güncel vaka sayısının haritasını sosyal medya hesabından paylaşarak şunları söyledi;

Kontrollü normalleşme için illerimizin 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını içeren insidans haritasının güncel hali ektedir. Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli. Bu hafta ne kadar tedbirli olursak şehirlerimizin rengi ona uygun olarak şekillenecek. Mevcut avantajlarımızı kaybetmemek için daha dikkatli ve temkinli hareket etmeliyiz.

Haftalık verilere göre Samsun her 100 bin kişiye 348,36 Kovid-19 vakası ile ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il oldu.

Haftalık verilere göre Hakkari, Şırnak, Batman, Mardin ve Siirt 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Haftalık verilere göre Samsun, Sinop, Giresun, Ordu ve Trabzon, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 111,57, Ankara'da 54,83, İzmir'de 66,47 oldu.

Bakan Koca: Vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var İl bazında 7 günlük vaka sayıları açıklandı
İl Adı Sayı
Adana 53,22
Adıyaman 140,88
Afyon 47,63
Ağrı 24,47
Aksaray 140,89
Amasya 183,91
Ankara 54,83
Antalya 82,05
Ardahan 70,71
Artvin 109,14
Aydın 49,42
Balıkesir 172,46
Bartın 75,89
Batman 8,87
Bayburt 39,07
Bilecik 65,38
Bingöl 17,04
Bitlis 29,06
Bolu 68,30
Burdur 105,21
Bursa 58,55
Çanakkale 107,29
Çankırı 22,87
Çorum 44,71
Denizli 38,81
Diyarbakır 19,85
Düzce 55,60
Edirne 180,01
Elazığ 35,72
Erzincan 31,14
Erzurum 52,22
Eskişehir 48,27
Gaziantep 44,40
Giresun 282,14
Gümüşhane 151,73
Hakkari 5,35
Hatay 61,95
Iğdır 24,84
Isparta 47,24
İstanbul 111,57
İzmir 66,47
Kahramanmaraş 41,52
Karabük 41,46
Karaman 55,31
Kars 25,27
Kastamonu 65,63
Kayseri 97,72
Kırıkkale 62,43
Kırklareli 116,94
Kırşehir 40,32
Kilis 163,17
Kocaeli 112,25
Konya 150,98
Kütahya 85,31
Malatya 53,22
Manisa 50,81
Mardin 10,88
Mersin 100,82
Muğla 65,75
Muş 23,84
Nevşehir 35,41
Niğde 82,58
Ordu 280,27
Osmaniye 173,91
Rize 208,21
Sakarya 139,93
Samsun 348,36
Siirt 12,08
Sinop 314,15
Sivas 24,06
Şanlıurfa 16,03
Şırnak 5,76
Tekirdağ 111,19
Tokat 228,82
Trabzon 226,14
Tunceli 26,37
Uşak 10,83
Van 17,49
Yalova 134,76
Yozgat 35,55
Zonguldak 64,61
Memurlar.Net
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