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AK Partili Akbaşoğlu'ndan '128 milyar dolar' iddialarına cevap

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: "CHP ve İYİ Partinin son günlerde dile getirdiği '128 milyar dolar' söylemi, Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırmaya dönük, temeli olmayan yalan ve algı operasyonudur"
 15 Nisan 2021 14:29
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AK Partili Akbaşoğlu'ndan '128 milyar dolar' iddialarına cevap

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "CHP ve İYİ Partinin son günlerde dile getirdiği '128 milyar dolar' söylemi, Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırmaya dönük, temeli olmayan yalan ve algı operasyonudur." ifadesini kullandı.

Akbaşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yıllarca asıl gündeminden uzaklaştırılıp yapay gündemlerle meşgul edilen Türkiye'nin, yine sanal bir gündemle karşı karşıya olduğunu belirtti.

"CHP ve İYİ Partinin son günlerde dile getirdiği '128 milyar dolar' söylemi, Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırmaya dönük, temeli olmayan yalan ve algı operasyonudur." değerlendirmesinde bulunan Akbaşoğlu, "128 milyar dolar" söyleminin, otel odasında yapılan IMF görüşmesinin ürünü olduğunu kaydetti.

- "128 milyar dolar söyleminin arkasındaki neden, IMF'ye teslim olmamamız"

Bu algı ve yalan operasyonunun merkezinin, otel odalarında IMF ile görüşen CHP ve İYİ Parti olduğunu ifade eden Akbaşoğlu, CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın, bir süre önce gizli bir şekilde otel odasında IMF yetkilileriyle görüştüğünü, onlardan aldıkları suflelerle, Türkiye'ye IMF ile iş tutma tavsiyesinde bulunduklarını aktardı.

Akbaşoğlu, "Biz bu çağrıları elimizin tersiyle ittik, yerli ve milli politikalarımız ile yola devam ettik. Hiçbir şekilde gerçeği yansıtmayan bu 128 milyar dolar söyleminin arkasındaki asıl neden, IMF'ye teslim olmamamız, yerli ve milli politikalarla yolumuza devam etmemizdir." ifadelerini kullandı.

- "Muhalefet, ülkemize saldıranların aparatı oldu"

Yabancı kaynaklı ekonomik saldırılar karşısında ülkesinin, milletinin yanında durması gereken muhalefetin, yalan ve algıya dayalı söylemlerin, saldırıların parçası olduğunu belirten Akbaşoğlu, "Muhalefet, ülkemize saldıranların aparatı oldu. Ülkemizi yabancı ülkelere şikayet edip kötülüyorlar. Bu muhalefet açısından çok acı bir durum. Vatan, devlet, millet ve bağımsızlık gibi kavramlar iç siyaset malzemesi yapılmaz aksine bu saldırılara kaşı hep birlikte tek vücut olunur. Ancak muhalefetin tutumu ise gayri milli ve gayri yerlidir." mesajını verdi.

Muhalefetin de durumu çok iyi bildiğini ancak göz göre göre yalanı tercih ettiğini kaydeden Akbaşoğlu, şöyle devam etti:

"Merkez Bankasının varlıkları ile pandemi döneminde yaşanan küresel kriz ve kur ataklarına karşı alınan tedbirlerde elimizdeki döviz devreye sokulmuş, küresel krizin etkileri en az düzeye indirgenmiştir. Piyasaya sürülen döviz, TL ve altın gibi karşılığı olan materyallere dönüşmüştür. Muhalefet, Merkez Bankasının varlıklarına ve ekonomik verilere baktığında bunu zaten görüyor lakin yalan ve algı siyaseti ile siyasi sonuçlar devşirmeye çalışıyor. Tüm dünyada yaşanan ekonomik daralmaya ve krize karşı IMF'siz, tamamen yerli ve milli çözümler ürettik, üretmeye devam ediyoruz.

Muhalefetin tüm beklentisi IMF'ye teslim olmamız yönündeydi ve bunun üzerinden siyaset yapmayı düşünüyorlardı. AK Parti'nin tutumu karşısında tüm planları boşa düştü ve bu yüzden muhalefet agresifleşti. Artık şunu kabullensinler; IMF eski Türkiye'de kaldı. Aziz milletimiz tam bağımsız Türkiye idealiyle AK Parti'yi tercih etti ve 'IMF'siz Türkiye istiyorum.' dedi. Eğer IMF'yi isteseydi; CHP ve İYİ Parti'yi seçer, devleti yönetme yetkisini onlara verirdi. Bu dönemde dünyanın devasa ekonomileri küçülürken Türkiye büyümesini sürdürdü ve sürdürüyor. İçeride ve dışarıda her türlü saldırıya rağmen güven ve istikrar içinde yolumuza devam ediyoruz. Bugüne kadar her türlü badireyi milletimizin desteği ile atlattık, bundan sonra da atlatacağız. Büyük ve güçlü Türkiye'nin öncülüğünde adil ve merhametli yeni bir dünyayı birlikte kuracağız. Aziz milletimiz müsterih olsun."
Anadolu Ajansı
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