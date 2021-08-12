Formasyon kaldırıldı, yerine konan program ise 1 yıldır açılmıyor

Bilindiği üzere, 2023 eğitim vizyon belgesinde sertifikaya dayalı "Pedagojik Formasyon" uygulamasının kaldırılarak yerine lisansüstü düzeyde program açılması hedefine yer verilmişti. Bu hedefin açıklanmasından sonra uzunca bir süre belirsizlik devam etti ve en sonunda Pedagojik Formasyon tamamen kaldırıldı.

Ancak, eğitim vizyonu belgesinde pedagojik formasyon sisteminin yerine getirilmesi hedeflenen Öğretmenlik Mesleği Uzmanlık Programı hakkında uzunca bir süredir sessizlik devam etmektedir.

29 Haziran 2020 tarihinde kaldırıldığı ilan edilen formasyon programının üzerinden bir yılı aşkın bir süre geçmiş olmasına rağmen ne Milli Eğitim Bakanlığından ne de Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından bu konuyla ilgili açıklama yapılmamış olması adaylar merak içerisinde bırakmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığına ve YÖK Başkanlığına atamaları yapılan Prof. Dr. Mahmut ÖZER ile Prof. Dr. Erol ÖZVAR'ın bu konuyla ilgili bir bilgilendirme yapmalarının kamuoyundaki meraklı bekleyişin sona ermesi bakımından faydalı olacağını düşünüyoruz.